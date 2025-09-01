Финал изменили в последний момент: у этой пары из «Клона» должна быть другая судьба

Меню
1 сентября 2025 09:54
Кадр из сериала «Клон»

Герои на самом деле не сумели сохранить отношения.

Сериал «Клон» покорил мир больше двадцати лет назад. Трогательная история любви между Жади и Лукасом держала зрителей в напряжении до последней серии.

Многие сомневались, что герои смогут быть вместе. Для таких сомнений действительно были веские причины.

Культурные различия, семейные традиции и сложные обстоятельства постоянно создавали препятствия на их пути. Но сериал все-таки закончился хэппи-эндом, правда на самом деле не для всех.

История Жади и Лукаса

К финалу сериала некоторые зрители разочаровались в паре Жади и Лукаса. Нашлись даже те, кто считал, что героине было бы лучше остаться с законным супругом Саидом.

Однако с самой первой серии было очевидно, что главные герои созданы друг для друга. Эта мысль стала центральной темой всего повествования.

Кадр из сериала «Клон»

Ноэмия и Мустафа

В финале «Клона» создателям пришлось спешно завершать многочисленные сюжетные линии. Одной из таких оказалась история Ноэмии и Мустафы. Их отношения изначально строились на культурных различиях — бразильская массажистка и марокканский аристократ. Разница менталитетов сказалась также и на Жади и Лукасе.

Неясно, была ли между второстепенными персонажами настоящая любовь или просто взаимное увлечение. После свадьбы Мустафа пытался изменить манеры и стиль Ноэмии, но она сопротивлялась этому.

В официальной версии сериала создаётся впечатление, что пара продолжит свои попытки ужиться. Однако в удалённой сцене показано, как после ссоры Ноэмия уходит в бар, а Мустафа навсегда исчезает из её жизни. Этот фрагмент придаёт их истории гораздо более реалистичное и менее сказочное завершение.

Ранее портал «Киноафиша» писал, чем закончился сериал «Клон».

Фото: Кадры из сериала «Клон»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
