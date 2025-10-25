Финал «Ивана Васильевича» не пропустила цензура: что показывали в тех самых 10 минутах, которые вырезали в последний момент

Их убрали только из жалости к зрителям.

Легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию» уже более полувека. Кажется, этот народный «любимец» идеален во всём — от блистательных актёрских работ до остроумного финала.

Но мало кто знает, что изначально Леонид Гайдай планировал совсем другую концовку. От нескольких сцен режиссёру пришлось отказаться — цензоры сочли их неподходящими для советских зрителей.

Первоначальный финал «Ивана Васильевича»

Оказывается, в первоначальной версии «Ивана Васильевича» было на 10 минут больше — и главные правки затронули финал. Леонид Гайдай снял поучительную сцену про Жоржа Милославского: после побега в телефонной будке аферист пытался скрыться на речном трамвайчике, но был арестован милицией.

Однако цензоры посчитали, что за время фильма зрители слишком привязываются к обаятельному жулику в исполнении Куравлева, и такой печальный конец их огорчит. Сцены с задержанием решили убрать.

Вырезанные сцены

Цензура прошлась и по отдельным репликам в фильме. В сцене банкета лже-царь спрашивал, кто заплатит за праздник. Изначально Милославский должен был ответить: «Народ, как всегда» — но фразу заменили на нейтральное «Во всяком случае не мы».

Другой вырезанный эпизод показывал Ивана Грозного... жарящим котлеты на кухне Шурика. Художественный совет счёл, что бытовая сцена слишком приземляет образ царя и выглядит непочтительно.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кремль в «Иван Васильевич меняет профессию» пришлось снимать в сотнях километров от Москвы.