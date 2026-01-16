Меню
Киноафиша Статьи Финал «Игры престолов» повторил ту же ошибку, что и Питер Джексон во «Властелине колец»: догадываетесь, о чем речь?

16 января 2026 21:02
Кадр из сериала «Игра престолов»

Тот случай, когда фэнтези боится полностью погрузиться в жанр.

Финал «Игры престолов» до сих пор болит у зрителей, но проблема сериала оказалась глубже, чем поспешная развязка. HBO повторил ту же стратегическую ошибку, что и кинотрилогия «Властелин колец»: сделал ставку на «реализм», сознательно приглушив магию. И если Средиземье это пережило, то Вестерос — нет.

Как «Властелин колец» спрятал магию

Кадр из фильма «Властелин колец»

В экранизациях Питера Джексона магия существует словно на полутоне. Гэндальф зовётся волшебником, но почти не колдует. Его подвиги — меч, посох, свет, вдохновение. Даже победа над Балрогом выглядит скорее героическим поединком, чем столкновением космических сил.

При этом в книгах Толкина Гэндальф — майар, ангелоподобное существо, носитель Кольца Огня Нарья. Его сила осознанно скрыта, но она есть — и это принципиально. В фильмах же магию аккуратно отодвинули, чтобы не усложнять повествование. Том Бомбадил, существо, неподвластное Единому Кольцу, вообще остался за кадром: слишком странный, слишком неудобный.

Для кино это сработало. Но «Игра престолов» пошла тем же путём — и зашла в тупик.

Вестерос как политический сериал

«Песнь льда и пламени» всегда была фэнтези с клыками, но сериал превратил её прежде всего в хронику борьбы за власть. Магию здесь терпели, пока она не мешала «взрослому» тону: драконы — да, пророчества — вскользь, мистика — строго дозировано.

Самое показательное решение — вырезанная линия Леди Каменное сердце. В книгах Кейтилин Старк возвращается как холодный, искорёженный символ мести. В сериале её просто… не стало. Шоураннеры объяснили это просто: зомби-мать разрушила бы эмоциональный эффект смерти и «перебила» воскрешение Джона Сноу.

Но вместе с Кейтилин сериал выбросил и саму идею тёмного, неудобного фэнтези — того, что делает мир Мартина пугающим и непредсказуемым.

Почему магия была необходима финалу

Кадр из сериала «Игра престолов»

Отсутствие «странности» особенно больно ударило по последним сезонам. Пророчество об Азоре Ахае годами висело в воздухе — и в итоге растворилось. Король Ночи пал эффектно, но концептуально пусто. Удар Арьи стал сюрпризом, но не ответом.

Ещё болезненнее история Эурона Грейджоя. В книгах — почти лавкрафтовский кошмар, человек с Рогом Дракона и намёком на потустороннюю силу. В сериале — дерзкий пират с шутками ниже пояса. Потенциальный магический антагонист превратился в декоративного злодея.

«Игре престолов» стоило рискнуть

Сериал хотел быть серьёзным, приземлённым, «не про магию, а про людей». Но именно отказ от магии сделал финал таким пустым. Политика без мифа быстро выдыхается. Когда на кону судьба мира, а не просто трона, нужны символы, пророчества, иррациональный ужас — всё то, от чего шоу так старательно отказывалось.

Парадокс в том, что «Игра престолов» начиналась правильно: первые минуты — мертвецы за Стеной, холод, древний страх. Но чем ближе к финалу, тем больше Вестерос становился обычной ареной интриг. И в итоге сериал проиграл не потому, что плохо закончил историю, а потому, что отказался быть настоящим фэнтези.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Анастасия Луковникова
