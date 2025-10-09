Меню
Финал «Дома Гиннесса» оставил большой вопрос: в реальности судьба Артура была другой

9 октября 2025 20:04
Кадр из сериала «Дом Гиннесса»

Сезон закончился на самом интересном моменте.

Сериал Netflix «Дом Гиннесса» оказался не просто исторической драмой о состоятельной династии. Это первая экранизация, показывающая подлинные скандалы знаменитой ирландской семьи пивоваров. Их борьбу за влияние и фамильные тайны раньше никто не переносил на экран.

Однако финал оставил у зрителей немало вопросов. Тем более, как выяснилось, ничего общего с реальными событиями он не имеет.

Чем заканчивается сериал «Дом Гиннесса»

Первый сезон «Дома Гиннесса» завершается на самом интересном месте. Пэдди Кокрейн спускает курок, и экран резко гаснет. Так и остаётся загадкой, в кого именно он стрелял и попал ли вообще.

Учитывая, как отчаянно Пэдди пытался навредить клану Гиннесс, цель очевидна — Артур. Сериал тонко намекает на это через исторические параллели, вспомнить хотя бы постоянные отсылки к Линкольну.

Кадр из сериала «Дом Гиннесса»

Реальный Артур Гиннесс

Исторические хроники проливают свет на иную судьбу Артура Гиннесса — в реальности он прожил долгую жизнь и умер лишь в 1915 году. События сериала отстают от этой даты на десятилетия.

Такой расклад открывает простор для фантазии. Возможно, пуля Пэдди лишь ранила Артура, не меняя ход истории кардинально.

Или же целью стал совершенно другой персонаж. Предположить наверняка сложно, ведь Пэдди Кокрейн — целиком вымышленный герой, как и вся история со стрельбой. Именно поэтому финал первого сезона стал такой интригующей загадкой.

Ранее портал «Киноафиша» публиковал рецензию нашего автора на проект.

Фото: Кадры из сериала «Дом Гиннесса»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
