Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение

На экранах закончился показ первого сезона комедийного проекта «Баранкины и камни силы». Изначально скептически настроенная аудитория со временем всерьёз увлеклась развитием сюжета.
Короткие, но насыщенные событиями серии в сочетании с блестящим актёрским составом сумели завоевать внимание зрителей. Правда, финальные эпизоды оставили многих поклонников разочарованными.
Сюжет сериала «Баранкины и камни силы»
Обычная московская семья Баранкиных неожиданно обретает необычные способности. Каждый из них получает свою суперсилу: один становится невидимым, другой читает мысли, третий научился телепортироваться.
Эти умения оказываются полезны в их основном деле — Баранкины много поколений работают водителями.
Неожиданно в их жизни появляется Варвара, дальняя родственница из девятнадцатого века. Она случайно приносит с собой в настоящее древние магические камни. Радостные Баранкины быстро разбирают диковинные артефакты и открывают в себе новые таланты.
Вскоре выясняется, что не все камни силы попали в наше время. За Варварой охотится таинственный и бессмертный Велимир, мечтающий собрать всю коллекцию артефактов.
Кроме того, возникает серьезная угроза: если Варвару не вернуть в 1804 год, может сработать эффект бабочки. В этом случае никто из нынешних Баранкиных просто не родится.
Финал сериала «Баранкины и камни силы»
В финале герои обретают долгожданный хэппи-энд: им удается вернуть Варвару в прошлое. Однако некоторые сюжетны линии остаются открытыми, будто с намеком на продолжение.
А зрителей концовка даже разочаровала. По их мнению, авторам стоило бы масштабнее раскрыть потенциал, к примеру, камня времени.
«Такое ощущение, что сценаристы в начале сами себя загнали в угол. Начало бодрое, середина держит интерес, а потом бах — и финал как будто наспех слепили», — пишут комментаторы.
Ранее портал «Киноафиша» писал об актерском составе проекта.