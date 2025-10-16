Осталось много вопросов: зрители недовольны финалом сериала «Баранкины и камни силы», но, кажется, это намек на продолжение

На экранах закончился показ первого сезона комедийного проекта «Баранкины и камни силы». Изначально скептически настроенная аудитория со временем всерьёз увлеклась развитием сюжета.

Короткие, но насыщенные событиями серии в сочетании с блестящим актёрским составом сумели завоевать внимание зрителей. Правда, финальные эпизоды оставили многих поклонников разочарованными.

Сюжет сериала «Баранкины и камни силы»

Обычная московская семья Баранкиных неожиданно обретает необычные способности. Каждый из них получает свою суперсилу: один становится невидимым, другой читает мысли, третий научился телепортироваться.

Эти умения оказываются полезны в их основном деле — Баранкины много поколений работают водителями.

Неожиданно в их жизни появляется Варвара, дальняя родственница из девятнадцатого века. Она случайно приносит с собой в настоящее древние магические камни. Радостные Баранкины быстро разбирают диковинные артефакты и открывают в себе новые таланты.

Вскоре выясняется, что не все камни силы попали в наше время. За Варварой охотится таинственный и бессмертный Велимир, мечтающий собрать всю коллекцию артефактов.

Кроме того, возникает серьезная угроза: если Варвару не вернуть в 1804 год, может сработать эффект бабочки. В этом случае никто из нынешних Баранкиных просто не родится.

Финал сериала «Баранкины и камни силы»

В финале герои обретают долгожданный хэппи-энд: им удается вернуть Варвару в прошлое. Однако некоторые сюжетны линии остаются открытыми, будто с намеком на продолжение.

А зрителей концовка даже разочаровала. По их мнению, авторам стоило бы масштабнее раскрыть потенциал, к примеру, камня времени.

«Такое ощущение, что сценаристы в начале сами себя загнали в угол. Начало бодрое, середина держит интерес, а потом бах — и финал как будто наспех слепили», — пишут комментаторы.

