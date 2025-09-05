Финал будет таким же, как и в «Игре в кальмара»? Один кадр из нового сезона «Алисы в Пограничье» расстроил фанатов

«Игра в кальмара» завершилась довольно шокирующе, оставив многих зрителей разочарованными. А теперь поклонники дорам волнуются, что другой популярный хит Netflix повторит этот финал.

Речь идет об «Алисе в Пограничье», третий сезон которой выйдет уже в сентябре. И в трейлере уже нашли тревожную деталь.

Третий сезон «Алисы в Пограничье»

На первый взгляд Арису, Усаги и остальные выжившие игроки покинули Пограничье и вернулись в современный Токио без всяких воспоминаний. Но в последней сцене появилась карта Джокера.

И третий сезон Арису и Усаги снова начнут в Пограничье. Теперь они женаты, и муж должен вернуть супругу в реальный мир. Некоторые прежние герои тоже вернутся в сюжет, судя по трейлеру.

А еще там появился кадр, не ускользнувший от внимания зрителей. На долю секунды там возник ребенок, и по-видимому его родители — Арису и Усаги.

И некоторые фанаты предположили, что авторы повторят твист из «Игры в кальмара». Тем более, что третий сезон «Алисы в Пограничье» отклоняется от манги, и у создателей есть свобода развития сюжета.

Финал «Игры в кальмара»

Во время одного из состязаний у Игрока 222 родилась дочка. Когда героиня позже умерла, ребенок занял место своей матери в соревновании.

Третий сезон «Игры в кальмара» закончился смертью Ки-хуна после того, как он пожертвовал своей жизнью ради малышки. Девочка была объявлена победителем и спасена с острова.

Хотя Ки-хун в конечном итоге умер за благородное дело, конец сериала многих разочаровал. Зрители ждали, что герой сразится с Распорядителем в маске, но финальной битвы не случилось.

А теперь пользователи думают, что в финале «Алисы в Пограничье» тоже будет жертва главного героя ради ребенка.

Впрочем, некоторые комментаторы решили, что Netflix не будет клонировать сюжетные твисты, а кадр с ребенком включили в трейлер специально, чтобы запустить подобные разговоры. В таком случае появление младенца в сериале может быть просто галлюцинацией Арису, которая создана, чтобы повлиять на его игровой процесс.

Так это или нет, узнаем 25 сентября.

