Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Финал будет таким же, как и в «Игре в кальмара»? Один кадр из нового сезона «Алисы в Пограничье» расстроил фанатов

Финал будет таким же, как и в «Игре в кальмара»? Один кадр из нового сезона «Алисы в Пограничье» расстроил фанатов

5 сентября 2025 10:51
Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

Зрители решили, что ребенка в сюжет включили неслучайно.

«Игра в кальмара» завершилась довольно шокирующе, оставив многих зрителей разочарованными. А теперь поклонники дорам волнуются, что другой популярный хит Netflix повторит этот финал.

Речь идет об «Алисе в Пограничье», третий сезон которой выйдет уже в сентябре. И в трейлере уже нашли тревожную деталь.

Третий сезон «Алисы в Пограничье»

На первый взгляд Арису, Усаги и остальные выжившие игроки покинули Пограничье и вернулись в современный Токио без всяких воспоминаний. Но в последней сцене появилась карта Джокера.

И третий сезон Арису и Усаги снова начнут в Пограничье. Теперь они женаты, и муж должен вернуть супругу в реальный мир. Некоторые прежние герои тоже вернутся в сюжет, судя по трейлеру.

А еще там появился кадр, не ускользнувший от внимания зрителей. На долю секунды там возник ребенок, и по-видимому его родители — Арису и Усаги.

И некоторые фанаты предположили, что авторы повторят твист из «Игры в кальмара». Тем более, что третий сезон «Алисы в Пограничье» отклоняется от манги, и у создателей есть свобода развития сюжета.

Финал «Игры в кальмара»

Во время одного из состязаний у Игрока 222 родилась дочка. Когда героиня позже умерла, ребенок занял место своей матери в соревновании.

Третий сезон «Игры в кальмара» закончился смертью Ки-хуна после того, как он пожертвовал своей жизнью ради малышки. Девочка была объявлена победителем и спасена с острова.

Хотя Ки-хун в конечном итоге умер за благородное дело, конец сериала многих разочаровал. Зрители ждали, что герой сразится с Распорядителем в маске, но финальной битвы не случилось.

Кадр из сериала «Игра в кальмара»

А теперь пользователи думают, что в финале «Алисы в Пограничье» тоже будет жертва главного героя ради ребенка.

Впрочем, некоторые комментаторы решили, что Netflix не будет клонировать сюжетные твисты, а кадр с ребенком включили в трейлер специально, чтобы запустить подобные разговоры. В таком случае появление младенца в сериале может быть просто галлюцинацией Арису, которая создана, чтобы повлиять на его игровой процесс.

Так это или нет, узнаем 25 сентября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, где снимали 3 сезон сериала «Алиса в Пограничье».

Фото: Кадры из сериалов «Алиса в Пограничье», «Игра в кальмара»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле? Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле? Читать дальше 26 сентября 2025
«Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку? «Слизали» у «Игры в кальмара»: 4 сезон «Алисы в Пограничье» перенесут в Америку? Читать дальше 26 сентября 2025
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат Читать дальше 29 сентября 2025
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов Читать дальше 29 сентября 2025
Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Понравился сюжет второго сезона «Андора? Тогда не пропустите новинку с Леонардо ДиКаприо Читать дальше 29 сентября 2025
«Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» «Это выдумка»: почему реальные британские принцы возмутились скандальным сериалом «Корона» Читать дальше 27 сентября 2025
Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Новый монстр в сериале «Чужой: Земля» — и это вовсе не ксеноморф и не Оцеллус: кто такой Кирш и почему он страшнее Дэвида Читать дальше 27 сентября 2025
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»? Читать дальше 26 сентября 2025
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие Читать дальше 26 сентября 2025
Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов Читать дальше 25 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше