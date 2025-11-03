Финал близко: 5 фанатских теорий о новом сезоне «Очень странных дел», которые сводят с ума интернет

Пятый сезон снова объединит команду — но фанаты уверены: это будет самое тёмное приключение.

«Очень странные дела» (2016) подходят к финалу, и вокруг пятого сезона уже вырос такой лес фанатских версий, что просто глаза разбегаются.

Братья Даффер обещают ответы про Изнанку и Векну — а зрители пытаются догадаться, какими именно они будут.

Уилл всё это время был связан с Векной

Одна из самых обсуждаемых теорий: связь Уилла с Изнанкой не оборвалась. Фанаты считают, что после событий второго сезона его «чувствительность» к Векне только усилилась — и теперь может сыграть в решающей битве куда большую роль, чем даже сила Одиннадцати.

Никого не было: всё — фантазия больницы

Радикальная версия предполагает, что весь сюжет — плод сознания Джойс, сломленной исчезновением Уилла. Хоппер и другие — пациенты, а Векна — образ, через который сериал показывает травму. Теория старая, но упорно возвращающаяся: слишком много параллелей с игрой Dungeons & Dragons.

Эрика встретится с Векной

Дерзкая Эрика — любимый персонаж фанатов, и многие уверены, что именно ей предстоит столкнуться с Векной лицом к лицу. Не ради битвы — ради диалога, где она, как обычно, скажет всё, что думает. Теория звучит смешно, но поддержка у неё огромная.

Стив инсценирует смерть

Трагичный кадр из тизера, где Дастин рыдает, — главный аргумент сторонников этой версии. Согласно данной теории, Стив будет считаться погибшим, чтобы обмануть Векну. Позже он «воскреснет» — и именно поэтому сцена встречи Дастина выглядит такой эмоциональной.

Векна поглотил способности Кали

Фанаты вспомнили Восьмерку из второго сезона и заметили: её умение создавать иллюзии подозрительно похоже на то, что умеет Векна. Теория утверждает, что он мог убить Кали за кадром и забрать её силы, усилив свой контроль над Изнанкой, пишет thegirl.ru.

