Финал ближе, чем вы думаете: когда выйдут последние 2 серии «Ходячих мертвецов: Дэрил Диксон» и что там покажут

8 октября 2025 20:04
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Осталось всего пару шагов до развязки.

Сериал «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» давно перестал быть просто спин-оффом — он захватил миллионы зрителей по всему миру. Его смотрят не только старые фанаты «Ходячих», но и те, кто раньше обходил зомби-саги стороной.

Теперь все задаются одним вопросом: когда же финал и чем закончится история главного одиночки апокалипсиса?

«Барселона — новый ад»

В шестом эпизоде Дэрил в исполнении Нормана Ридуса отправится в Барселону спасать Джастину — девушку, похищенную бандой Эль Алькасара. Этот город, переживший апокалипсис, показан не как европейская красота, а как бетонный кошмар: пустые улицы, дым, голод и полчища мертвецов.

К Дэрилу присоединится Паз из Солаза, а Кэрол останется удерживать шаткий мир в разрушенной испанской деревушке. Эта серия обещает стать эмоциональной точкой кипения: Ридус сам говорил в интервью, что именно здесь Дэрил впервые за долгое время почувствует, что теряет себя — и это страшнее любых зомби.

«До финала — один шаг»

Продолжение включает семь эпизодов, новые серии выходят по понедельникам в онлайн-кинотеатре «Амедиатека».

  • 6-я серия — 13 октября
  • 7-я, финальная — 20 октября

«Конец пути»

Третий сезон — это путешествие героя, который уже не спасает мир, а просто пытается дожить. Барселона может стать для Дэрила последним убежищем или последней ошибкой.

Финал обещает быть личным, болезненным и, по словам создателей, «все расставит по местам». После него уже не останется ни иллюзий, ни героев — только Дэрил, дорога и безмолвный мир, где даже мертвецы устали ждать.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 8 главных отличий сериала «Ходячие мертвецы» от комиксов Киркмана.

Фото: Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
