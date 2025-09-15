Этот популярный детский фильм неспроста запрещали в СССР: «Ведут себя не как советские ребята»

Фильмы про Петрова и Васечкина — это не просто милые детские комедии из прошлого. За историями о проделках детей скрывается настоящая упорная борьба режиссёра Владимира Аленикова с системой.

Создатель доказывал, что детское кино может быть не только поучительным, но и искренне весёлым, отстаивал каждый кадр. За кадром остались месяцы споров с худсоветами, из-за которых ленты могли вообще не дойти до зрителя.

Идея картины

Всё началось в «Ералаше», где молодой Владимир Алеников работал сценаристом, а затем и режиссёром. Именно в этих коротких юмористических зарисовках родились два персонажа: хулиганистый и бойкий Петя Васечкин и его невозмутимый, рассудительный друг Вася Петров.

Алеников гениально ухватил суть школьной жизни — его герои не были идеальными пионерами. Они спорили, хулиганили, попадали в нелепые ситуации, но всегда оставались настоящими друзьями.

Но режиссёру пришлось отстаивать каждый смешной момент.

Прокат фильмов

Фильмы про Петрова и Васечкина едва не «похоронили» на полках — после съёмок в 1983 году их почти год не выпускали в прокат. За рубежом ленты уже собирали награды на детских фестивалях, а в СССР чиновники негодовали.

«Это не наши дети, они ведут себя не как советские ребята», — утверждали они, уверенные, что Алеников скопировал героев с западных мальчишек.

Алеников организовывал закрытые показы для деятелей культуры, которые затем завалили Гостелерадио письмами с требованием выпустить фильмы. Слухи о запрещённой комедии разнеслись по всей стране, создав ажиотаж ещё до премьеры.

И когда в июне 1984 года первая картина «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» наконец вышла — это был взрыв. Зрители приняли ее с восторгом, пишет автор Дзен-канала «Тех Лаб».

