Фильмы Гайдая сделали Еремину звездой, но она бросила карьеру ради США: как сейчас живет самая красивая актриса СССР

Она ни разу не пожалела о своем решении.

В отличие от многих советских знаменитостей, которые впоследствии вернулись на родину, разочаровавшись в американской мечте, судьба Ларисы Ереминой сложилась иначе. Отечественная аудитория запомнила ее по ярким, хоть и не многочисленным работам — эпизоду в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» и образу Софочки в ленте «Не может быть!».

Обладательницу внешности, которую сравнивали с голливудскими стандартами, ожидало многообещающее будущее в кино. Ее называли самой красивой актрисой СССР. Но она неожиданно исчезла из поля зрения зрителей.

Тайна прояснилась в период распада СССР — оказалось, что Еремина эмигрировала в Соединенные Штаты вместе с супругом Грегори Уэйном, выбрав жизнь за океаном.

Карьера Ларисы Ереминой

Почти два года Еремина отдала сцена Маяковки, пока ее окончательно не захватило кино. Участие в проектах «Иван Васильевич меняет профессию» и «Поцелуй Чаниты» открыло перед актрисой поток предложений, значительно сокративший её театральную деятельность. В конечном итоге это привело к полному переходу в киноиндустрию.

Творческий выбор оказался оправданным: 1975 год стал особенно плодотворным, когда Еремину утвердили сразу в три картины — «Это было в Межгорье», «Между небом и землей» и комедию «Не может быть!».

Именно в гайдаевской ленте родился ее знаковый образ Софочки, воплотивший удивительную легкость и харизму. Персонаж стал визитной карточкой актрисы, а ее искренняя улыбка и игра получили признание как зрителей, так и профессиональных критиков.

Эмиграция Ларисы Ереминой

В личной жизни актрисы тоже царила гармония. В 1979 году она заключила брак со скрипачом Григорием Вейном — возлюбленным, которого она знала с 16 лет. Однако вскоре после свадьбы супруг сообщил о получении зарубежного контракта и намерении покинуть СССР.

Этот поворот совпал с пиком востребованности Ереминой — ее утвердили на ключевые роли в нескольких кинопроектах. Эмиграция в конце 1970-х годов воспринималась как предательство, но 29-летняя актриса приняла судьбоносное решение в пользу семьи. Она расторгла все съемочные соглашения, поскольку выезд за границу требовал оперативного оформления бумаг.

Финальной работой в советском кино для Ереминой стала картина «Трактир на Пятницкой», где она создала образ певицы с глубоким, меланхоличным взглядом.

Лариса Еремина в США

В Америке Лариса Еремина совмещала материнство, воспитание двоих детей, с активной профессиональной реализацией. Она стала студенткой театрального факультета в Университете Южной Калифорнии, где не только совершенствовала языковые навыки, но и со временем сама начала преподавать актерское мастерство, получив степень магистра искусств.

Впоследствии ее пригласили в Университет Лос-Анджелеса читать лекции по системе Станиславского, а спустя несколько лет она основала собственную актерскую школу.

Актриса участвовала в театральных постановках, снялась в нескольких картинах, работала над озвучиванием, а также вела программы на русском языке для калифорнийского телеканала. С 1990-х актриса регулярно посещала Россию для участия в документальных проектах, но неизменно возвращалась в США.

Теперь, в свои 75 лет, Еремина сохраняет активность — проводит мастер-классы, уделяет внимание физическому здоровью, общается с учениками и радуется внукам. А в ее доме особое место на стене отведено афише фильма «Не может быть!».

