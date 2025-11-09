«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц"», но рейтинг 89% на RT говорит сам за себя: честные отзывы на «Планету смерти»

Космическая охота снова открыта — и, судя по первым отзывам, «Хищник: Планета смерти» оказался куда живее, чем ожидали фанаты.

После почти сорока лет и множества попыток перезапустить франшизу, зрители наконец дождались части, которая по-настоящему возвращает ощущение первобытного драйва и адреналина.

Самый динамичный за всю историю

На Rotten Tomatoes у нового «Хищника» сейчас 89% одобрения критиков — и это впечатляет. Для сравнения, оригинальный фильм 1987 года получил 65%, а вторая часть и вовсе 36%. На этот раз критики хором отмечают одно: скучать не придётся.

«Это по-настоящему уникальный и крутой фильм про яутжу. Он переворачивает привычную формулу франшизы и предлагает свежий взгляд, и всё это в увлекательном фантастическом приключении. Кроме того, это самый насыщенный экшеном фильм во всей саге о Хищнике», — пишет CineXpress.

Глупый — но шикарный

Даже скептики не удержались от похвалы.

«Каким бы глупым ни был "Хищник: Планета смерти", фильм уравновешивает это жесткими битвами и несколькими драматическими поворотами. Всё это делает его достойным дополнением к серии», — отмечает The Verge.

Режиссёр Дэн Трахтенберг, ранее снявший «Добычу» и «Убийцу убийц», снова оказался в центре внимания. Но, по мнению некоторых критиков, он чуть уступил самому себе.

«Фильму не хватает твердости "Добычи" и свирепости "Убийцы убийц". Однако он взбодрил франшизу свежими идеями и убедительными эмоциями», — пишет WeHo Times.

Развлечение крупного калибра

«Это крупнокалиберное попкорновое развлечение: гик-коктейль из острой фантастики, комедии и буйного экшена», — подытожил Empire.

Хотя не все разделяют восторг — Polygon жалуется, что при всей графике и перестрелках эмоций маловато. Но, кажется, большинству зрителей всё равно, пишет портал Soyuz.

Фильм расскажет о воине Деке (Димитриус Коломатанги), покинувшем родной мир Яутжа Прайм ради смертельной схватки на планете Калиск. Помогать ему будет синтетик Тия (Эль Фаннинг) из вселенной «Чужого».

Мировая премьерауже сегодня — 7 ноября. Судя по реакции, этот «Хищник» может стать главным возвращением осени.

