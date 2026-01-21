Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильм за миллиарды, а глупая ошибка на виду: нашла киноляп в «Аватаре», который пропустили миллионы (фото)

Фильм за миллиарды, а глупая ошибка на виду: нашла киноляп в «Аватаре», который пропустили миллионы (фото)

21 января 2026 12:48
Кадр из фильма «Аватар»

Подменили актера и думали, что они похожи. Как бы не так.

Кажется, что «Аватар» Джеймса Кэмерона продуман до последнего кадра. Огромный бюджет, годы подготовки, новаторские технологии и армия специалистов — всё выглядит как эталон большого кино.

Будто, что в таком фильме просто не может быть ошибок. Но даже у «Аватара» зрители нашли трещину.

В одной из ключевых сцен Джейку показывают тело его погибшего брата-близнеца. В этот момент в кадре лежит сам Сэм Уортингтон — логично, ведь близнецы должны быть полностью идентичны. Сцена работает на эмоцию и задаёт тон всей истории.

А вот дальше внимательные фанаты заметили странность. Когда гроб с телом задвигают в печь крематория, внутри уже лежит совсем другой человек. Камера держится на расстоянии, лицо почти не видно, но разница считывается при повторном просмотре.

Фильм за миллиарды, а глупая ошибка на виду: нашла киноляп в «Аватаре», который пропустили миллионы (фото)

Скорее всего, это обычная техническая замена. Для крупного плана — актёр, для общего — дублёр. В кино такие вещи происходят постоянно, особенно в сценах, где счёт идёт на секунды и важнее ритм, чем анатомическая точность.

Но именно такие мелочи и выдают закулисье даже самого масштабного проекта. «Аватар» остаётся визуальным прорывом и культовым фильмом, но факт остаётся фактом: даже у идеального блокбастера есть свои незаметные швы, которые находят самые внимательные зрители.

Читайте также: У «Аватара 4» будет новый режиссер? Тоже Джеймс, но не Кэмерон — и это изменит всё на Пандоре

Фото: Кадр из фильма «Аватар»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части 95% свежести у зрителей, 180 млн в прокате, но продолжение под вопросом: почему у «Хищника: Планета смерти» может не быть второй части Читать дальше 21 января 2026
52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой 52 млн бюджета, 355 млн сборов и ни одной фантастической выдумки: обожаю этот si-fi фильм о космосе, рядом с которым «Интерстеллар» выглядит сказкой Читать дальше 21 января 2026
«Помощница патологоанатома» идет по следам игр «Fallout» и «The Last of Us», но вместо экшена — медленный ужас в морге «Помощница патологоанатома» идет по следам игр «Fallout» и «The Last of Us», но вместо экшена — медленный ужас в морге Читать дальше 22 января 2026
Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Этот мексиканский хит в СССР посмотрели 91 млн человек: звезда «Есении» снимается до сих пор, но фильмы с ней в России не показывают Читать дальше 22 января 2026
Этот здоровяк из «Царя скорпионов» жутко пугал меня в нулевые: Скала хочет обратно во вселенную «Мумии» Этот здоровяк из «Царя скорпионов» жутко пугал меня в нулевые: Скала хочет обратно во вселенную «Мумии» Читать дальше 21 января 2026
Тарантино выбрал две картины, которые терпеть не может: опять устроил скандал, ведь эти фильмы смотрят во всем мире Тарантино выбрал две картины, которые терпеть не может: опять устроил скандал, ведь эти фильмы смотрят во всем мире Читать дальше 21 января 2026
Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами» Пересмотрела всего «Чужого» и увидела то, что не замечала раньше: что не так с «джаггернаутами» Читать дальше 21 января 2026
Клоун на постере, громкое название — все сходится: какое отношение «Оно. Первое пришествие» имеет к Пеннивайзу Клоун на постере, громкое название — все сходится: какое отношение «Оно. Первое пришествие» имеет к Пеннивайзу Читать дальше 21 января 2026
В списке не только «Спасти рядового Райана»: британский историк разнес военные фильмы — досталось даже Нолану В списке не только «Спасти рядового Райана»: британский историк разнес военные фильмы — досталось даже Нолану Читать дальше 21 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше