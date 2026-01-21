Фильм за миллиарды, а глупая ошибка на виду: нашла киноляп в «Аватаре», который пропустили миллионы (фото)

Подменили актера и думали, что они похожи. Как бы не так.

Кажется, что «Аватар» Джеймса Кэмерона продуман до последнего кадра. Огромный бюджет, годы подготовки, новаторские технологии и армия специалистов — всё выглядит как эталон большого кино.

Будто, что в таком фильме просто не может быть ошибок. Но даже у «Аватара» зрители нашли трещину.

В одной из ключевых сцен Джейку показывают тело его погибшего брата-близнеца. В этот момент в кадре лежит сам Сэм Уортингтон — логично, ведь близнецы должны быть полностью идентичны. Сцена работает на эмоцию и задаёт тон всей истории.

А вот дальше внимательные фанаты заметили странность. Когда гроб с телом задвигают в печь крематория, внутри уже лежит совсем другой человек. Камера держится на расстоянии, лицо почти не видно, но разница считывается при повторном просмотре.

Скорее всего, это обычная техническая замена. Для крупного плана — актёр, для общего — дублёр. В кино такие вещи происходят постоянно, особенно в сценах, где счёт идёт на секунды и важнее ритм, чем анатомическая точность.

Но именно такие мелочи и выдают закулисье даже самого масштабного проекта. «Аватар» остаётся визуальным прорывом и культовым фильмом, но факт остаётся фактом: даже у идеального блокбастера есть свои незаметные швы, которые находят самые внимательные зрители.

