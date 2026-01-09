5 самых нелепых ошибок «Парка Юрского периода»: рука за хвостом динозавра, камеры в отражении и другое

Даже в культовом кино есть детали, которые невозможно развидеть после пересмотра.

«Парк Юрского периода» (1993) — фильм, который многие знают почти наизусть. И всё же при внимательном взгляде там хватает забавных киноляпов. Мы выбрали пять самых смешных — тех, что действительно бросаются в глаза.

Тирекс, который то падает в пропасть, то стоит на ровной земле

Один из самых обсуждаемых ляпов связан с тем самым вольером, где тирекс впервые выходит к джипам. В одном кадре он шагает из-за забора прямо на дорогу — всё на одном уровне.

Через секунду та же точка превращается в крутой обрыв, по которому экскурсионная машина летит вниз. География сцены живёт своей жизнью и меняется буквально на глазах.

Человеческая рука за хвостом динозавра во время сцены в помещении

В сцене фильма на кухне, хищник заходит внутрь, изучая пространство. В один из моментов за хвостом на долю секунды появляется человеческая рука — видно, как кто-то аккуратно направляет тяжёлую аниматронную конструкцию, чтобы та вошла в кадр ровно по траектории.

Если смотреть на медленном восроизведении, движение руки заметно очень отчётливо.

Зеркальные поверхности показывают то, что должно быть скрыто

В этом же эпизоде есть ещё один ляп. Помещение наполнено металлическими поверхностями, котрые работают как зеркала.

Когда дети скрываются за дверцами и панелями, в отражении на секунду появляются части камеры и элементы съемочного оборудования.

Общий ритм сцены быстрый, но отражения настолько точные, что при повторном просмотре их просто невозможно не заметить.

Авто с постоянно меняющимися повреждениями

Это легко проверить в сценах до и после атаки тирекса. Когда динозавр переворачивает машину и давит на крышу, стекло трескается ровной паутиной. Но уже в следующем кадре трещины выглядят иначе, вмятины смещаются, а внутренняя обшивка то исчезает, то снова появляется.

Изменения особенно заметны, когда герои выбираются наружу: детали «перепрыгивают» между дублями, и иногда кажется, что в кадре уже совсем другая машина.

Фонарик Лекс, который то горит, то нет во время атаки

Один из самых комичных ляпов происходит внутри машины, когда тирекс ломает стекло, а дети пытаются спрятаться.

У Лекс в руках фонарик — и от его света зависит поведение хищника. Но в разных ракурсах он ведёт себя нелогично: то светит отлично, то внезапно гаснет, затем снова включается. При этом героиня ни разу не нажимает кнопку.

