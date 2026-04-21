Фильм уже в кино и собрал 200 млн, но мало кто знает, по какой книге снято «Твоё сердце будет разбито»: объясняем

На экраны вышел фильм, который сейчас активно смотрят в кино: «Твоё сердце будет разбито» уже собрал около 200 млн рублей за первую неделю и занял первое место в прокате. Но вы знали, что эта история появилась задолго до премьеры?

По какой книге снят фильм

Основой стала книга «Твоё сердце будет разбито» Анны Джейн. Это первая часть цикла «Хулиган и новенькая», который хорошо знаком подростковой аудитории. История появилась сначала на страницах романа, а уже потом добралась до экрана.

В центре сюжета — Полина Туманова, которая приходит в новую школу и почти сразу сталкивается с травлей. Её жизнь меняется после встречи с Димой Барсовым, которого все знают как Барса. Между ними начинается история первой любви — неровная, болезненная и совсем не сказочная.

Почему история сработала в кино

Фильм снял Михаил Вайнберг, и экранизация сохранила главное, за что полюбили книгу: эмоциональную прямоту и узнаваемых героев. Это история не про идеальные отношения, а про подростков, которые ошибаются, ревнуют, боятся и цепляются друг за друга. Именно поэтому она цепляет тех, кто читает, и тех, кто пришёл в зал без подготовки.

У книги есть продолжение — «По осколкам твоего сердца». Так что история Полины и Барса не заканчивается на первой части. И именно это объясняет интерес к фильму: зрители идут не просто на мелодраму, а на экранизацию уже популярного романа, у которого была своя преданная аудитория.