Фильм семейный, кадры жаркие: сходил на «Аватар: Пламя и пепел» еще раз и заметил сцену секса, которую почти все пропустили (фото)

Если внимательно посмотреть «Аватар: Пламя и пепел», можно заметить одну деталь, которая ускользнула от многих. В сцене, где Куоритч и вождь Народа Пепла Варанг впервые остаются наедине в шатре, происходит нечто большее, чем обычный диалог.

Старый и новый злодеи соединяют свои куру (косы), но вовсе не для обмена информацией, как вам кажется на первый взгляд, а для интимной по меркам на’ви сцены. По крайней мере, в этом даже не сомневаются на Reddit, уверенные: парочка обзаведется детьми!

В первой части связь куру между Джейком и Нейтири была частью сцены близости. Через неё передаются ощущения, эмоции, память. Фанаты напоминают: «соединение позволяет чувствовать то же, что чувствует другой». Контекст решает всё.

В «Пламени и пепле» Варанг соединяется с Куоритчем наедине, в закрытом пространстве, без свидетелей. Для многих это выглядит предельно ясно.

«Мы видим интимный ритуал, просто без привычной для зрителя формы», «Они явно занимались сексом, просто фильм это сгладил».

Да, дальше, у горькой парочки, очевидно, был и «обычный» интим – но он-то остался за кадром! Причина понятна: возрастной рейтинг и семейный формат. Зато куру оставили в кадре, как визуально допустимую форму близости.

«Это выглядит как прелюдия, максимально допустимая для PG-13», – сходятся комментаторы.

Так что версия реддита звучит логично: интим был. Просто он выглядел по-пандориански. И именно поэтому многие его не распознали.