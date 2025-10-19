Фильм с Томом Крузом перевернул традиции японского ранобэ: какой порядок нарушила «Грань будущего» и что с ней будет теперь

Меню
19 октября 2025 18:08
Кадр из фильма «Грань будущего»

Пока на этом пути еще никто не добивался такого успеха.

С момента премьеры «Грани будущего» с Томом Крузом и Эмили Блант прошло более десяти лет. Несмотря на периодически возникавшие слухи о разработке сиквела, съёмки игрового продолжения так и не стартовали.

Однако в 2026 году история получит неожиданное развитие — она возвращается в формате полнометражного аниме. И это прецедент, ведь обычно сначала выходит анимационная экранизация, а потом игровая.

Сюжет мультфильма «Всё, что тебе нужно, — это убивать»

Анимационная лента предлагает принципиально иной ракурс знакомого сюжета. В отличие от голливудской версии «Грани будущего» с Томом Крузом, повествование теперь строится вокруг элитного солдата Риты Вратаски — героини, которую в фильме воплотила Эмили Блант.

В центре сюжета — вторжение инопланетных захватчиков на Землю. Человечество создаёт мощные боевые экзоскелеты для противостояния угрозе.

После гибели в сражении Рита оказывается в ловушке временной петли. Циклически переживая последний день своей жизни, она использует эту возможность для изучения тактики и уязвимых мест противника.

Кадр из мультфильма «Всё, что тебе нужно, — это убивать»

Экранизации ранобэ

Сюжет обладает необычной литературной историей. Она началась с японского ранобэ — уникального формата, сочетающего черты традиционной прозы и манги.

В 2004 году Хироси Сакурадзаки представил публике произведение «All You Need Is Kill», которое быстро обрело популярность и было адаптировано в мангу — 17 глав составили 2 полноценных тома.

Уникальность этой истории проявилась в её киносудьбе: спустя десятилетие после публикации история напрямую попала в Голливуд, минуя традиционный для японских проектов этап аниме и местных авторов.

А этой версии пришлось ждать ещё почти 12 лет после выхода игрового фильма. Уже сейчас мультфильм «Всё, что тебе нужно, — это убивать» получил международное признание, войдя в программу престижных киносмотров. Премьера в Японии намечена на 9 января 2026 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал про трейлер релиза.

Фото: Кадры из фильма «Грань будущего» (2014), мультфильма «Всё, что тебе нужно, — это убивать» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
