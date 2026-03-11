Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре

Все произойдет уже в марте.

Дату цифрового релиза фильма «Здесь был Юра» долго не раскрывали, и зрители ждали, когда картина появится в онлайн-кинотеатрах после проката. Теперь она наконец стала известна.

Драма с Константином Хабенским скоро выйдет на стриминговых платформах и сможет найти новую аудиторию.

Когда фильм появится в онлайне

Цифровая премьера назначена на 21 марта. Таким образом, фильм появится на онлайн-площадках примерно через полтора месяца после кинотеатрального релиза. За это время картина собрала около 58 миллионов рублей в российском прокате.

Несмотря на скромные сборы, лента получила положительные отзывы зрителей и критиков и стала победителем фестиваля «Маяк».

О чем история

Сюжет разворачивается в обычной московской квартире, где живут трое молодых музыкантов. Их спокойная жизнь меняется, когда им приходится на десять дней присматривать за родственником одного из друзей по имени Юра. У мужчины есть ментальные особенности, и его появление постепенно переворачивает привычный уклад.

Главную роль исполнил Константин Хабенский, известный по фильмам «Ночной дозор» и «Адмирал». В проекте также снялись Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. Режиссером картины выступил Сергей Малкин.

Выход на стримингах может дать фильму новую жизнь. Подобные камерные драмы нередко находят свою аудиторию именно в онлайн-кинотеатрах, где зрители открывают для себя проекты, которые могли пропустить в прокате.