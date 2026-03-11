Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре

Фильм с Хабенским миллионы зрителей ждали на стримингах: наконец раскрыта дата выхода «Здесь был Юра» в цифре

11 марта 2026 20:33
Кадр из фильма «Здесь был Юра»

Все произойдет уже в марте.

Дату цифрового релиза фильма «Здесь был Юра» долго не раскрывали, и зрители ждали, когда картина появится в онлайн-кинотеатрах после проката. Теперь она наконец стала известна.

Драма с Константином Хабенским скоро выйдет на стриминговых платформах и сможет найти новую аудиторию.

Когда фильм появится в онлайне

Цифровая премьера назначена на 21 марта. Таким образом, фильм появится на онлайн-площадках примерно через полтора месяца после кинотеатрального релиза. За это время картина собрала около 58 миллионов рублей в российском прокате.

Несмотря на скромные сборы, лента получила положительные отзывы зрителей и критиков и стала победителем фестиваля «Маяк».

О чем история

Сюжет разворачивается в обычной московской квартире, где живут трое молодых музыкантов. Их спокойная жизнь меняется, когда им приходится на десять дней присматривать за родственником одного из друзей по имени Юра. У мужчины есть ментальные особенности, и его появление постепенно переворачивает привычный уклад.

Главную роль исполнил Константин Хабенский, известный по фильмам «Ночной дозор» и «Адмирал». В проекте также снялись Кузьма Котрелев, Денис Парамонов и Александр Поршин. Режиссером картины выступил Сергей Малкин.

Выход на стримингах может дать фильму новую жизнь. Подобные камерные драмы нередко находят свою аудиторию именно в онлайн-кинотеатрах, где зрители открывают для себя проекты, которые могли пропустить в прокате.

Фото: Кадр из фильма «Здесь был Юра»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального» 2 эпизод — 13 марта, а остальные как будут выходить? Публикуем полный график сериала «На льду» с вайбом «Хрустального» Читать дальше 12 марта 2026
Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео) Юра Борисов против химер на другой планете: в Сети появился первый трейлер фантастики «Девятая планета» — премьера в 2026 году (видео) Читать дальше 10 марта 2026
Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры Второй фильм еще не показали, а «Домовенок Кузя 3» уже готовят к прокату — даже есть точная дата премьеры Читать дальше 10 марта 2026
Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку Новый «Ворошиловский стрелок», но теперь с Гармашем: в фильме «Пёс» старику снова придется защищать внучку Читать дальше 11 марта 2026
«Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ «Первый отдел» уступил лидерство голливудскому хиту: ТОП-3 проекта, которые сейчас запоем смотрят на ИВИ Читать дальше 11 марта 2026
Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив Если надоел мрачняк «Первого отдела»: новый комедийный сериал про работу полиции в провинции — буду смотреть ради Федункив Читать дальше 11 марта 2026
Okko попробует удивить: чего ждать от фильма «Пес» — ждем дуэт Минекаева и Гармаша Okko попробует удивить: чего ждать от фильма «Пес» — ждем дуэт Минекаева и Гармаша Читать дальше 11 марта 2026
Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней Читать дальше 11 марта 2026
Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix Если нравятся «Невский», «Первый отдел» и «Фишер»: в марте выходит крутой сериа про маньяка «Детектив Холе» от Netflix Читать дальше 10 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше