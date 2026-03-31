Меню
Русский English
Отмена
Добронравов хорош не только в комедиях, но и военных драмах: до премьеры «Семи вёрст до рассвета» остался месяц — смотрим трейлер

31 марта 2026 20:04
Кадр из фильма «Семь вёрст до рассвета»

Вышел трейлер «Семи вёрст до рассвета» — военной драмы с Фёдором Добронравовым. Премьера назначена на 30 апреля, и фильм сразу обращает на себя внимание тем, что основан на реальных событиях, а не на вымышленной истории.

Реальная история и сюжет

Действие происходит зимой 1942 года в оккупированной Псковской области. Крестьянин Матвей Кузьмин получает приказ провести немецкий отряд в тыл Красной армии, однако вместо этого ведёт их по бездорожью и через метель, срывая операцию противника. Этот эпизод в истории напрямую сравнивают с подвигом Ивана Сусанина.

В основу сценария легла повесть Бориса Полевого. При подготовке создатели изучали архивные документы, военные хроники и мемуары, чтобы точно восстановить обстоятельства событий и детали времени.

Состав и производство

Главную роль исполнил Фёдор Добронравов. В фильме также снялись Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров и Тимофей Кочнев. Режиссёром выступил Александр Андреев, ранее работавший над проектом «Точка опоры».

Фильм строится на конкретном историческом эпизоде без дополнительных сюжетных линий. Основной акцент сделан на самом событии и его реконструкции, поэтому восприятие будет зависеть от того, насколько точно и сдержанно эта история будет показана на экране.

Фото: Кадр из фильма «Семь вёрст до рассвета»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше