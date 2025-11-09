Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы»

Как семейная история о вере и взрослении превратилась в один из самых тёплых российских релизов 2026 года.

Съёмки фильма «Взлётная полоса» завершились. В центре сюжета — мальчик Егор, который год спустя всё ещё ждёт возвращения пропавшего отца-пилота. Именно с этой отправной точки начинается семейное приключение, полное горного воздуха, надежды и взросления.

Действие в горах – эмоции на земле

Фильм рассказывает о маленьком поселке в Северной Осетии, где мальчик Егор (Александр Бугин) отчаянно пытается вернуть то, что взрослые уже отпустили.

Он уверен, что отец жив, и вместе с подругой Таней (Анна Рытова) решает восстановить взлётную полосу. От наивного плана дети быстро переходят к реальным испытаниям – история постепенно перестаёт быть сказкой и становится испытанием на силу характера.

Режиссёр Диана Шапшай признаётся: съёмки были очень непростыми. Дети, животные, самолёты – всё это на фоне меняющейся каждый час горной погоды.

Местные жители активно помогали процессу, а несколько человек вошли в состав съёмочной группы – текст для них дописывали прямо между дублями.

Корешков, Нинидзе и Ургант – о своих героях

Егор Корешков сыграл Мухина, друга пропавшего пилота. Актёру пришлось менять образ из-за операции на порванном ахилле: походка, усы, костюм сформировали характер «поверх обстоятельств». Сам Корешков признаётся, что его отвлекала красота — «горы меняют цвет каждую минуту».

Нино Нинидзе получила свою первую роль матери. Её героиня Нина живёт в состоянии замороженного горя, стараясь быть сразу обоими родителями. Актриса говорит, что читала сценарий, проводя время с собственным ребёнком, и именно это помогло найти правильный тон.

Андрей Ургант присоединился к ансамблю в роли одного из взрослых, которые оказываются втянуты в поиски истины вместе с детьми. Его персонаж становится важной опорой истории — спокойной, но неравнодушной.

«Взлётная полоса» обещает стать светлым кино о том, как надежда трансформирует людей — и детей, и взрослых. Это история, в которой важнее не масштаб, а эмоциональная честность. Фильм покажут в 2026 году.

