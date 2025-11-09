Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы»

Фильм о пропавшем пилоте и большой надежде: Корешков, Нинидзе и Ургант поставили финальную точку в съёмках «Взлётной полосы»

9 ноября 2025 10:51
«Взлётная полоса»

Как семейная история о вере и взрослении превратилась в один из самых тёплых российских релизов 2026 года.

Съёмки фильма «Взлётная полоса» завершились. В центре сюжета — мальчик Егор, который год спустя всё ещё ждёт возвращения пропавшего отца-пилота. Именно с этой отправной точки начинается семейное приключение, полное горного воздуха, надежды и взросления.

Действие в горах – эмоции на земле

Фильм рассказывает о маленьком поселке в Северной Осетии, где мальчик Егор (Александр Бугин) отчаянно пытается вернуть то, что взрослые уже отпустили.

Он уверен, что отец жив, и вместе с подругой Таней (Анна Рытова) решает восстановить взлётную полосу. От наивного плана дети быстро переходят к реальным испытаниям – история постепенно перестаёт быть сказкой и становится испытанием на силу характера.

Режиссёр Диана Шапшай признаётся: съёмки были очень непростыми. Дети, животные, самолёты – всё это на фоне меняющейся каждый час горной погоды.

Местные жители активно помогали процессу, а несколько человек вошли в состав съёмочной группы – текст для них дописывали прямо между дублями.

Корешков, Нинидзе и Ургант – о своих героях

Егор Корешков сыграл Мухина, друга пропавшего пилота. Актёру пришлось менять образ из-за операции на порванном ахилле: походка, усы, костюм сформировали характер «поверх обстоятельств». Сам Корешков признаётся, что его отвлекала красота — «горы меняют цвет каждую минуту».

Нино Нинидзе получила свою первую роль матери. Её героиня Нина живёт в состоянии замороженного горя, стараясь быть сразу обоими родителями. Актриса говорит, что читала сценарий, проводя время с собственным ребёнком, и именно это помогло найти правильный тон.

Андрей Ургант присоединился к ансамблю в роли одного из взрослых, которые оказываются втянуты в поиски истины вместе с детьми. Его персонаж становится важной опорой истории — спокойной, но неравнодушной.

«Взлётная полоса» обещает стать светлым кино о том, как надежда трансформирует людей — и детей, и взрослых. Это история, в которой важнее не масштаб, а эмоциональная честность. Фильм покажут в 2026 году.

Также прочитайте: 17 ноября НТВ выпускает продолжение культового сериала с Панфиловым: авторитетный Брагин атакует, Жарова пытается вернуть прошлое

Фото: Кадр из фильма «Взлётная полоса»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этого ждали миллионы зрителей: знаменитую книгу Приманенко «К себе нежно» экранизировали со звездой «Трассы» — и она точно попадёт в болевые точки Этого ждали миллионы зрителей: знаменитую книгу Приманенко «К себе нежно» экранизировали со звездой «Трассы» — и она точно попадёт в болевые точки Читать дальше 9 ноября 2025
«Султанша» ещё не вышла, но уже перегнала «Зимородка» по обсуждаемости: зрители пророчат новому турецкому фильму статус культового «Султанша» ещё не вышла, но уже перегнала «Зимородка» по обсуждаемости: зрители пророчат новому турецкому фильму статус культового Читать дальше 9 ноября 2025
38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы 38 лет не удавалось — а теперь вышло: новый «Хищник» официально побил рекорд первого фильма франшизы Читать дальше 9 ноября 2025
«Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа «Такого бреда не было со времен “Бумера 3”»: фильм «Бригада: Наследник» доказал, что ностальгию можно убить всего за 2 часа Читать дальше 8 ноября 2025
Плюс еще один «миллиардник»: «Алиса в Стране чудес» покорила сердца зрителей и уже дышит в затылок «Папиными дочками» и «Горынычу» Плюс еще один «миллиардник»: «Алиса в Стране чудес» покорила сердца зрителей и уже дышит в затылок «Папиными дочками» и «Горынычу» Читать дальше 8 ноября 2025
Сухоруков в «Брате» говорил слишком мягко — Балабанову не понравилось: вот кто озвучил Татарина в легендарном фильме 90-х Сухоруков в «Брате» говорил слишком мягко — Балабанову не понравилось: вот кто озвучил Татарина в легендарном фильме 90-х Читать дальше 8 ноября 2025
«Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер) «Петров и Бурунов — значит точно надо смотреть»: легендарный дуэт возвращается в новой комедии – зрители заранее в восторге (тизер) Читать дальше 8 ноября 2025
Финал близко: фанаты считают, что «Дюна 3» будет самым рискованным фильмом Вильнёва — готовьтесь к худшему Финал близко: фанаты считают, что «Дюна 3» будет самым рискованным фильмом Вильнёва — готовьтесь к худшему Читать дальше 8 ноября 2025
Главный недострой Marvel: что происходит с «Блэйдом» спустя 6 лет после анонса продолжения — уже не верится, что он выйдет Главный недострой Marvel: что происходит с «Блэйдом» спустя 6 лет после анонса продолжения — уже не верится, что он выйдет Читать дальше 6 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше