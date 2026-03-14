Фильм на вечер: «Мосс и Фрейд» — история Кейт Мосс и 80-летнего художника, которая произошла на самом деле

14 марта 2026 22:00
Кадр из фильма «Мосс и Фрейд»

Для тех, кто устал от вечных погонь и расследований.

Иногда для хорошего вечера достаточно камерной истории о двух людях и одном необычном знакомстве. Именно таким получился фильм «Мосс и Фрейд» (Moss & Freud), вышедший в 2025 году.

Картина основана на реальных событиях и рассказывает о встрече супермодели Кейт Мосс и одного из самых известных британских художников — Люсьена Фрейда.

История картины, которая стала легендой

События фильма происходят в 2002 году. В это время Кейт Мосс уже была одной из самых узнаваемых моделей мира. Неожиданно для себя она решается на эксперимент — позировать для портрета знаменитого художника.

На тот момент мастеру было около 80 лет. Он уже считался живой легендой британской живописи и славился своей жесткой, почти беспощадной манерой портретов. Сначала художник воспринимает Мосс как очередной символ эпохи моды, но долгие недели работы постепенно превращают профессиональное сотрудничество в доверительный разговор двух очень разных людей.

Фильм о творчестве и характере

Режиссером картины стал Джеймс Лукас. В фильме снялись Элли Бамбер, Дерек Джекоби, Уилл Тудор и Тим Дауни. Производством занимались Великобритания и Новая Зеландия.

История основана на реальном портрете, который Фрейд написал с Кейт Мосс. Картина действительно существует и спустя годы была продана за огромную сумму на аукционе. Фильм показывает не только процесс создания портрета, но и сложные отношения художника и его музы.

Получилась спокойная биографическая драма — тот самый фильм на вечер, где главное не действие, а разговоры, характеры и атмосфера творчества.

Екатерина Адамова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
