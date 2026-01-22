Триллер с Дэймоном и Аффлеком ворвался в топ Netflix и вот-вот заберет лавры «Счастливчика Гилмора 2»: за первые 3 дня фильм посмотрели 31 600 000 раз!

Нет сомнений, что первое место будет за ним.

Фильм «Лакомый кусок» вышел на Netflix 16 января и моментально занял второе место среди лучших стартов платформы.

За первые три дня его посмотрели 31,6 млн раз — больше в этот период смог показать только «Счастливчик Гилмор 2», набравший 46,7 млн просмотров.

Сюжет, который начинается с неправильного решения

Действие разворачивается в Майами. Группа полицейских находит тайник картеля с миллионами долларов. Вместо того чтобы действовать по инструкции, они решают присвоить деньги.

С этого момента история перестает быть служебной процедурой и превращается в цепочку последствий, где каждый шаг только усложняет ситуацию.

Дэймон и Аффлек как точка притяжения

Главные роли исполнили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Их экранный дуэт давно стал самостоятельным брендом, и «Лакомый кусок» явно сыграл на этом ожидании.

К ним присоединились Кайл Чендлер, Саша Калле, Тейяна Тейлор, Каталина Сандино Морено и Нестор Карбонелл.

Режиссерский почерк

Постановщиком выступил Джо Карнахан, известный по фильмам «Козырные тузы» и «Команда А».

Здесь он делает ставку на прямолинейную историю и плотный ритм, не уводя фильм в сторону морализаторства.

Почему старт оказался таким сильным

Важно, что «Лакомый кусок» — не комедия, а серьезный криминальный триллер. На фоне легких хитов Netflix это сыграло на контрасте.

Зрители получили знакомых актеров, понятный конфликт и историю, которая не требует долгого входа. В итоге фильм стал самым успешным релизом сервиса после «Счастливчика Гилмора 2».

