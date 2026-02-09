Меню
Фильм 2024 года неожиданно стал хитом HBO Max: неудивительно, ведь это одна из лучших частей «Чужого»

9 февраля 2026 10:52
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»

Проект высоко оценили и критики, и зрители.

Иногда фильмы живут второй, а то и третьей жизнью — уже после кинотеатров. Именно это сейчас происходит с фильмом «Чужой: Ромул». Картина, которую многие называли одним из самых удачных научно-фантастических релизов 2024 года, внезапно вырвалась в топы стриминга и стала настоящим хитом на HBO Max.

Стриминговый успех без шума и скандалов

По данным FlixPatrol, «Чужой: Ромул» стабильно держится в десятке самых популярных фильмов HBO Max сразу в нескольких странах. В ряде европейских регионов — от Испании до Норвегии — фильм и вовсе попал в топ-5, а в Чехии и Словакии поднимался до второго места. И всё это спустя почти два года после премьеры.

Любопытно, что это уже не первый стриминговый триумф фильма. Ранее «Ромул» возглавлял чарты Disney+, а теперь продолжает уверенно набирать просмотры и на других платформах. Такой «длинный хвост» — редкость даже для культовых франшиз.

Критики и зрители неожиданно сошлись

На Rotten Tomatoes фильм получил статус Certified Fresh: 80% от критиков и 85% от зрителей. Для седьмой части франшизы это почти аномалия. На IMDb у картины стабильные 7,1 балла — показатель крепкого жанрового хита, а не разового всплеска интереса.

Критики отмечают редкий баланс между уважением к классике и свежими идеями. А зрители — ту самую атмосферу тревоги, из-за которой когда-то полюбили «Чужого».

Возрождение франшизы, а не её реанимация

«Чужой: Ромул» не выглядит как попытка выжать последние соки из известного бренда. Скорее, это аккуратная перезагрузка, которая доказывает: даже у культовой франшизы есть будущее, если авторы понимают, за что её любят.

И, судя по стриминговым цифрам, зрители с этим полностью согласны.

Анастасия Луковникова
