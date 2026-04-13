«Фильм — просто мусор»: американские зрители жёстко раскритиковали «Брат 2» Балабанова — претензий оказалась масса

13 апреля 2026 12:48
Кадры из фильма «Брат 2» (2000)

Главным раздражителем стало изображение Нью-Йорка и его жителей.

«Брат 2» — фильм, который в России давно стал частью культурного кода, за рубежом воспринимается совсем иначе. Картина Алексея Балабанова с Сергеем Бодровым в главной роли вышла в 2000 году как продолжение успешного «Брата», но смена локации с Петербурга на США неожиданно изменила и реакцию аудитории.

Почему в США фильм не приняли

Если российские зрители увидели в сиквеле развитие образа Данилы Багрова, то американская публика сосредоточилась на другом.

Главным раздражителем стало изображение Нью-Йорка и его жителей. Иностранные зрители указывали на обилие клише и стереотипов, которые выглядели для них карикатурно.

«Очень плохой темп, из-за чего сюжет кажется затянутым и скучным по сравнению с американскими боевиками. Сама сюжетная структура бессвязна и глупа, люди ведут себя необъяснимо на протяжении всего фильма», «Я думаю, этот фильм показывает американцев несколько однобоко. Судя по «Брату 2» среди нас сплошные жуликоватые копы и туповатые дальнобойщики», «Фильм — просто мусор, бессмысленный сюжет, плоские персонажи, скучные клише, псевдо-крутые герои, тупые диалоги», «Фильм представляет собой одно из самых вульгарных представлений о Соединенных Штатах и американском народе в мировом кинематографе», — пишут в рецензиях пользователи.

Как снимали и что было с прокатом

Бюджет сиквела превысил $1 млн, что значительно больше затрат на первую часть. При этом в прокате картина собрала около $600 тыс., не окупив производство. Основную часть расходов удалось вернуть позже за счёт продаж на видеокассетах.

Съёмки зарубежных сцен проходили в Нью-Йорке, преимущественно в районе Брайтон-Бич. Часть эпизодов снималась без официальных разрешений, что позволило ускорить процесс. По воспоминаниям участников, работать в США в отдельных случаях оказалось проще, чем в Москве.

В итоге «Брат 2» стал редким примером фильма, который внутри страны получил культовый статус, а за её пределами вызвал резкое неприятие. Именно это расхождение в восприятии и делает картину заметной до сих пор.

Фото: Кадры из фильма «Брат 2» (2000)
Екатерина Адамова
