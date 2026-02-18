Фильм «…А зори здесь тихие» сначала увидела одна женщина: только потом Ростоцкий осмелился показать его миллионам

«…А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого вышли в ноябре 1972 года и за пару месяцев собрали у экранов больше шестидесяти миллионов зрителей. Картина обогнала по кассовым сборам даже «Джентльменов удачи» и «Стариков-разбойников», которые тоже вышли в том году и считались лидерами.

Но прежде чем фильм увидела вся страна, Ростоцкий устроил закрытый показ для одного-единственного человека. Он настоял на этом лично.

Ростоцкий на войне

В начале семидесятых военное кино снимать было непросто. Полстраны ещё помнило войну в деталях, и любой ляп могли заметить даже не профессионалы, а простые зрители, прошедшие через окопы.

Ростоцкому объяснять ничего не требовалось — он сам был на фронте. Там его тяжело ранило, он потерял ногу и до конца жизни ходил с протезом. Тростью при этом не пользовался, так что многие коллеги даже не догадывались о его инвалидности.

Выжил он чудом. После ранения лежал в поле, терял сознание, и тут появилась медсестра — худенькая, коротко стриженная, похожая на подростка. Она ухватилась за края плащ‑палатки, на которой лежал Ростоцкий, и потащила его под пулями и осколками.

Первая зрительница

Ростоцкий вспоминал: если бы та медсестра не вытащила его тогда, немцы, которые вот-вот должны были занять позиции, просто добили бы раненого. Всю дорогу, пока девушка тащила его на плащ-палатке, он смотрел на неё и думал о страшной несправедливости — война заставляет таких юных, хрупких, красивых совершать поступки, требующие мужской силы. Контраст между нежностью и жестокостью лёг в основу будущего фильма.

После войны он нашёл её. Анна Чугунова дошла до Берлина, вытащила с поля боя десятки бойцов, и подвиг с Ростоцким был лишь одним из многих. Она не сразу вспомнила режиссёра.

Тогда он сказал, что снял фильм для неё. И показал «А зори здесь тихие» Чугуновой первой — задолго до премьер, до худсовета, до 60 миллионов зрителей.