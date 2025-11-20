Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Федункив и Михалкова снялись в сериале, где каждый узнает своих соседей: вот когда на СТС выйдет «ДомоЧАТцы»

Федункив и Михалкова снялись в сериале, где каждый узнает своих соседей: вот когда на СТС выйдет «ДомоЧАТцы»

20 ноября 2025 22:29
«ДомоЧАТцы»

Скетч-шоу превращает современный подъезд в полноценную телевизионную вселенную.

СТС готовит к эфиру комедийное скетч-шоу «ДомоЧАТцы», где Марина Федункив и Юлия Михалкова примеряют типажи, знакомые каждому жителю многоэтажки.

Премьера состоится 28 ноября, и первые кадры уже дают понять: проект ставит в центр все то, что мы ежедневно видим в общедомовых чатах и на лестничных клетках.

Марина Федункив — от консьержки до хозяйки дома

В шоу она играет сразу несколько ярких ролей: наглую соседку, писательницу бульварных романов, строгую консьержку и домовладелицу, которой точно не стоит переходить дорогу.

Все эти образы родом из типичных бытовых конфликтов, знакомых зрителям по их собственным подъездам.

Юлия Михалкова — героиня цифровых и бытовых бед

Михалкова становится жертвой компьютерного абьюза, спорит с «тёплыми полами», ссорится с возлюбленным и щеголяет самыми длинными ногтями в доме.

Как устроена вселенная «ДомоЧАТцев»

События разворачиваются в лифтах, на парковке, у консьержа и в магазинах на первом этаже. Сам домовой чат превращается в отдельного персонажа: герои отправляют голосовые, кружочки и сообщения, а ситуации развиваются вокруг типичных перепалок.

Создатели из команды «Русская дорога» называют шоу «коммуналкой нового времени», ведь именно в чатах сегодня зарождаются конфликты, дружба и расследования о том, «кто опять передвинул столбики» или «кому досталась чужая посылка».

Также прочитайте: Хабенский в тени, Кологривый без одежды, Петербург стал «Расчленинградом»: показали первые серии «Метода 3» – и критики удивлены изрядно

Фото: Кадр из сериала «ДомоЧАТцы» (2025)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото) Sony показала первый кадр «Джуманджи 3» и осторожно подмигнула поклонникам фильма Робина Уильямса: неужели вернемся в 1995? (фото) Читать дальше 21 ноября 2025
Зрители залипли на новой рождественской комедии от Netflix: «Проблемы с шампанским» – когда едешь покупать винодельню, а находишь любовь Зрители залипли на новой рождественской комедии от Netflix: «Проблемы с шампанским» – когда едешь покупать винодельню, а находишь любовь Читать дальше 21 ноября 2025
«Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так «Почти ни разу не улыбнулся, зато чуть не уснул!»: фильм «Везунчики» с Ривзом разочаровал зрителей — разбираемся, что пошло не так Читать дальше 20 ноября 2025
Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану Читать дальше 19 ноября 2025
Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели Сможете найти 10 отличий от мультика? «Дисней» показал первый тизер фильма «Моана» — и люди не понимают, зачем им смотреть, что уже видели Читать дальше 18 ноября 2025
Думаете, Пореченков притворялся, что ему холодно? Как же! Где снимали «Полярный» при -40 и почему техника замерзала быстрее актеров Думаете, Пореченков притворялся, что ему холодно? Как же! Где снимали «Полярный» при -40 и почему техника замерзала быстрее актеров Читать дальше 17 ноября 2025
«Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС «Смеялась до коликов», «помогает отвлечься», «отдыхаю душой»: сериал «Химкинские ведьмы» заслужил 8 баллов и напомнил зрителям лучшие комедии СТС Читать дальше 17 ноября 2025
«Это так пафосно, смешно, глупо, но... безумно мило»: сходила на «Иллюзию обмана 3» — даю честный отзыв, почему рейтинги у киноленты такие низкие «Это так пафосно, смешно, глупо, но... безумно мило»: сходила на «Иллюзию обмана 3» — даю честный отзыв, почему рейтинги у киноленты такие низкие Читать дальше 17 ноября 2025
Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото) Дуэйн Джонсон запускает «Джуманджи 3» — и один кадр ставит под вопрос, как именно завершат сагу, заработавшую студии 2 млрд долларов (фото) Читать дальше 16 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше