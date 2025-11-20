Федункив и Михалкова снялись в сериале, где каждый узнает своих соседей: вот когда на СТС выйдет «ДомоЧАТцы»

СТС готовит к эфиру комедийное скетч-шоу «ДомоЧАТцы», где Марина Федункив и Юлия Михалкова примеряют типажи, знакомые каждому жителю многоэтажки.

Премьера состоится 28 ноября, и первые кадры уже дают понять: проект ставит в центр все то, что мы ежедневно видим в общедомовых чатах и на лестничных клетках.

Марина Федункив — от консьержки до хозяйки дома

В шоу она играет сразу несколько ярких ролей: наглую соседку, писательницу бульварных романов, строгую консьержку и домовладелицу, которой точно не стоит переходить дорогу.

Все эти образы родом из типичных бытовых конфликтов, знакомых зрителям по их собственным подъездам.

Юлия Михалкова — героиня цифровых и бытовых бед

Михалкова становится жертвой компьютерного абьюза, спорит с «тёплыми полами», ссорится с возлюбленным и щеголяет самыми длинными ногтями в доме.

Как устроена вселенная «ДомоЧАТцев»

События разворачиваются в лифтах, на парковке, у консьержа и в магазинах на первом этаже. Сам домовой чат превращается в отдельного персонажа: герои отправляют голосовые, кружочки и сообщения, а ситуации развиваются вокруг типичных перепалок.

Создатели из команды «Русская дорога» называют шоу «коммуналкой нового времени», ведь именно в чатах сегодня зарождаются конфликты, дружба и расследования о том, «кто опять передвинул столбики» или «кому досталась чужая посылка».

