Фатих женится под дулом пистолета, а под бинтами — новая Доа: «Клюквенный щербет» одним махом превратили в новый сериал-триллер

27 ноября 2025 13:17
Кадр из сериала «Клюквенный щербет»

Зрители уже ничего не могут понять от удивления.

Сценаристы «Клюквенного щербета» продолжают откровенно шокировать зрителей. В новой 115 серии фанатов ждет… практически другой сериал. Не удивляйтесь, если не найдете в анонсе знакомых лиц. Проект полностью перевернул правила игры и вышел на новый уровень.

Разборки мафии

Основная линия 115 серии — разборки Омера, мафии и остальных Уналов. Омер намерен помочь своему сокамернику Хикмету в его семейных дрязгах. Для этого ему нужно наладить бизнес с неким Тунджаем и его падчерицей Башак.

Репутация у Тунджая говорит сама за себя, поэтому Апо и Фатих против такого сотрудничества. В итоге в компании начинается настоящий хаос — мужчины готовы пустить в ход кулаки.

Тем временем Кывылджим уже устала терпеть поведение бывшего мужа и хочет прекратить это непонятное общение через помощницу. Кажется, она устроит Омеру скандал похлеще, чем мафиозные перестрелки.

Фатих… женится

Но вишенка на торте — неожиданная помолвка Фатиха. Да, убитый горем отец-одиночка внезапно решил жениться. Ну как решил… точнее, его заставили.

Все дело в Тунджае, который решил пристрелить Фатиха прямо в компании. Но Унала-младшего спасла Башак, которая заявила отчиму, что они с Фатихом решили пожениться.

Пока непонятно, как сценаристы развернут эту линию. Но скорее всего, пойдут по старому пути и устроят фиктивную свадьбу по турецким традициям.

А кто в бинтах?

В тизере эту интригу не раскрыли, но зрители подозревают, что выжила после взрыва именно Доа. Она вернется в сериал с новым лицом и обнаружит, что Фатих уже женат. Это даст сценаристам плодотворную почву для масштабного противостояния семей.

Итог

Подводя итог, хочу высказать личное мнение. При просмотре анонса у меня было двоякое ощущение — вроде это «Щербет», но как будто новый сериал. Очень много новых лиц, которые сразу ворвались в сюжет с интригами и пистолетами. И пока непонятно, сработает эта перезагрузка или нет.

Фото: Кадр из сериала «Клюквенный щербет»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
