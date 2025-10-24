Фанаты зря надеялись на еще одно гитарное соло от Эдди Мансона: создатели «Очень странных дел» поставили точку в судьбе героя

Меню
24 октября 2025 08:56
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Карьера Джозефа Куинна взлетела после роли.

Создатели культового сериала «Очень странные дела» Мэтт и Росс Даффер поставили окончательную точку в дискуссиях о судьбе Эдди Мансона. Несмотря на яркое появление персонажа в четвёртом сезоне, его возвращение в финальной главе исключено.

Актёр Джозеф Куинн, чья карьера стремительно взлетела после роли, теперь занят в крупных проектах вроде «Гладиатора 2» и новой части «Чужих», что делает его участие технически невозможным.

Новый персонаж в «Очень странных делах»

Финальный сезон, премьера которого запланирована на 26 ноября, представит принципиально нового персонажа. Легендарная Линда Хэмилтон, известная по роли Сары Коннор, воплотит образ доктора Кей — опытного агента, целенаправленно преследующего Одиннадцать.

Её персонаж станет серьёзной угрозой не только для главной героини, но и для всего Хоукинса, добавляя финалу дополнительное напряжение.

Эдди в «Очень странных делах»

Хотя экранная судьба Эдди Мансона предрешена, его образ продолжает жить в памяти зрителей. Персонаж, появившийся всего на один сезон, сумел затмить многих ключевых героев благодаря актёрской работе и тщательно прописанной арке.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Его гибель стала одним из самых эмоциональных моментов сериала. Но даже камео теперь исключено: исполнитель роли Джозеф Куинн стал звездой с плотным графиком съемок.

«Эдди точно мертв. Джо снялся уже в пяти фильмах после шоу, он не успел бы вернуться», — заявили братья Даффер.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что за полгода «Очень странные дела» посмотрели 404 000 000 часов.

Фото: Кадры из сериала «Очень странные дела»
