Фанаты ждут ответ уже 18 лет: этот сериал по Стивену Кингу закрыли на самом интересном месте

«Мертвая зона» — научно-фантастический и апокалиптический сериал, который выходил в течение шести сезонов. В нем 80 серий, и в основном он получил положительные отзывы.

Но шоу является еще и ярким примером сериала, отмененного в самый неподходящий момент. Ведь зрители получили только огромный клиффхэнгер, но не развязку.

Сюжет сериала «Мертвая зона»

Проект начинается с автомобильной аварии, которая навсегда меняет жизнь школьного учителя Джона Смита. После шести лет, проведённых в коме, он просыпается с невероятным даром — способностью видеть прошлое и будущее через простое прикосновение к людям или предметам.

Врачи называют это пробуждением «мёртвой зоны» мозга — участка, который до этого бездействовал. Джон быстро понимает, что его способности можно использовать с пользой. Он начинает помогать расследовать преступления, предугадывать опасности и менять ход событий.

Самое главное — он узнаёт, что будущее не предопределено. Каждое видение показывает лишь один из возможных вариантов, и часто всё можно исправить, вовремя вмешавшись в настоящем.

Финал «Мертвой зоны» в книге

Любители научной фантастики и поклонники Стивена Кинга называют шестисезонный сериал «обязательным к просмотру». Но концовка точно разочарует, ведь главную интригу так и не раскрыли.

Более того, даже книги Кинга не помогут. За 80 серий авторы ушли от сюжета довольно далеко, и роман заканчивается по-другому.

У автора Джонни в конечном итоге берет жизнь в свои собственные руки, пытаясь убить Стилсона самостоятельно. А тот пытается заслониться ребенком.

Джонни устраняют телохранители, но репутацию Стилсона ему удалось погубить: все видели, как политик готов пожертвовать жизнью ребенка ради собственной безопасности.

Это разрушает карьеру персонажа и предотвращает неминуемый апокалипсис. Джонни умирает от своих ран, зная, что он остановил Стилсона.

Финал сериала «Мертвая зона»

Телесериал заканчивается совершенно иначе. Одно из видений Джонни приводит к обнаружению, что его отец все еще жив и, как и он, обладает некоторыми способностями. Его удерживает некая организация.

Сын Джонни, Джей-Джей, также наследует дар своего отца. Но в его видении вина за апокалипсис лежит на самом главном герое. И Джонни пытается понять, почему именно он приведет мир к концу.

Ответ на этот вопрос должны были показать в 7 сезоне. Но сериал отменили из-за высоких расходов на съемки. С момента закрытия «Мертвой зоны» этот роман Кинга не получал других адаптаций. И хотя это кажется маловероятным, фанаты все еще надеются на возрождение истории.

Ранее портал «Киноафиша» писал, какой медицинский сериал рекомендовал Стивен Кинг.