Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны

Финальная арка выйдет только в кино, растянется на три части и закроет историю Тандзиро.

Многие поклонники надеялись, что финал «Истребителя демонов» экранизируют в привычном формате сериала.

Но студия Ufotable пошла другим путём: заключительная арка «Бесконечная крепость» появится в виде трёх полнометражных фильмов.

Почему формат изменили

Создатели объясняют, что «Бесконечная крепость» слишком масштабна для телеверсии. Громадные сражения, финальные дуэли и драматические повороты требуют большого экрана.

Именно поэтому было принято решение о трилогии, а не о новом сезоне.

Когда ждать премьеры

Первая часть «Истребителя демонов: Бесконечная крепость» выйдет в кинотеатрах в 2025 году. Однако релиз онлайн отложен — на стримингах фильм появится только в 2026-м.

Вторая часть намечена на 2027 год, а финал трилогии планируется к концу 2029 года.

Чем удивляет «Бесконечная крепость»

В этой арке решается судьба Тандзиро, раскрываются тайны истребителей демонов и разворачивается противостояние с Кибуцуки Мудзаном.

Фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вызвал бурный отклик зрителей: на IMDb его рейтинг стремительно поднялся до отметки 9,1 из 10.

По первым отзывам критиков, визуальный уровень превосходит всё, что мы видели в аниме ранее.

