Фанаты ждали сериал, но «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» станет трилогией фильмов — и сроки уже известны

Многие поклонники надеялись, что финал «Истребителя демонов» экранизируют в привычном формате сериала.
Но студия Ufotable пошла другим путём: заключительная арка «Бесконечная крепость» появится в виде трёх полнометражных фильмов.
Почему формат изменили
Создатели объясняют, что «Бесконечная крепость» слишком масштабна для телеверсии. Громадные сражения, финальные дуэли и драматические повороты требуют большого экрана.
Именно поэтому было принято решение о трилогии, а не о новом сезоне.
Когда ждать премьеры
Первая часть «Истребителя демонов: Бесконечная крепость» выйдет в кинотеатрах в 2025 году. Однако релиз онлайн отложен — на стримингах фильм появится только в 2026-м.
Вторая часть намечена на 2027 год, а финал трилогии планируется к концу 2029 года.
Чем удивляет «Бесконечная крепость»
В этой арке решается судьба Тандзиро, раскрываются тайны истребителей демонов и разворачивается противостояние с Кибуцуки Мудзаном.
Фильм «Истребитель демонов: Бесконечная крепость» вызвал бурный отклик зрителей: на IMDb его рейтинг стремительно поднялся до отметки 9,1 из 10.
По первым отзывам критиков, визуальный уровень превосходит всё, что мы видели в аниме ранее.
