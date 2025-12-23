Фанаты ждали ответа 2 года: «Дандадан» с оценками 8,3 на IMDb и 8,7 на КП получил дату продолжения — вот когда выйдет 3 сезон

Когда же продолжение «Дандадана»? Этот вопрос фанаты задают едва ли не с того момента, как окончился второй сезон — на самом интересном обороте истории. И если вы тоже теряетесь в догадках, вот что известно сейчас.

Авторы аниме объявили: третьий сезон «Дандадана» выйдет в 2027 году. Информация появилась на официальном сайте вместе с новым постером. Быстрого возвращения не будет, но новый сезон уже точно в планах.

Как будет развиваться сюжет

Продолжение начнётся с одной из заключительных глав сюжетной арки про кайдзю — той самой, на которой остановился второй сезон. Это значит, что история не будет снова «начинаться с нуля»: сразу вернётся в центр действия. За производство отвечает студия Science SARU, так что визуальная стилистика и ритм останутся узнаваемыми.

Что говорят зрители

Первый сезон выходил с октября по декабрь 2024 года, второй завершился 19 сентября 2025-го. И оба получили впечатляющие оценки от аудитории: на IMDb серии оценили в среднем на 8,3 из 10, а на «Кинопоиске» — 8,7/10. Эти цифры показывают не только популярность, но и качество — сериал нравится не только любителям жанра, но и широкой аудитории.

Почему ждать стоит

«Дандадан» быстро стал заметным феноменом: в нем удачно сочетаются экшн, мистика, юмор и подростковые переживания. История про девять жизней, монстров и загадочные силы увлекает не только сюжетом, но и персонажами, чьи отношения остроумны и человечны одновременно.

Ждать до 2027-го долго, но при таких рейтингах и подходе к материалу фанаты вправе рассчитывать, что ожидание себя оправдает.

