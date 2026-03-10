Меню
Киноафиша Статьи Фанаты ждали «Невский 8» весной аккурат после «Первого отдела», но не выйдет: сколько серий уже снято и когда ждать премьеру

10 марта 2026 11:21
Кадр из сериала «Невский»

В любом случае премьера состоится в 2026 года, а это уже хорошо.

Поклонники «Невского» уже несколько месяцев задают один и тот же вопрос. Когда выйдет восьмой сезон и сколько серий уже снято.

Сериал давно стал одним из главных детективных проектов НТВ, поэтому каждую новость о продолжении зрители обсуждают особенно активно. Пока ждать премьеры придется дольше, чем многие рассчитывали.

Сколько серий снято

Восьмой сезон «Невского» находится на стадии постпродакшна. Всего запланировано 30 серий. Съемочная группа уже завершила большую часть работы — из них отснято 24 эпизода. По крайне мере так пишут в комментариях.

Финальные серии пока находятся в производстве. После завершения съемок проекту предстоит длительный этап монтажа, озвучания и финальной доработки материала. Именно этот процесс сейчас и влияет на сроки премьеры.

Когда ждать премьеру

Весной 2026 года новые серии, скорее всего, не выйдут. Премьера переносится минимум на осень. Среди фанатов самой обсуждаемой датой называют ноябрь 2026 года, хотя официального подтверждения пока нет.

Пока «Невский» готовится к возвращению, в прайм-тайме НТВ появились другие проекты. Среди возможных замен зрители чаще всего называют сериалы «Новая Земля», «Лепила» и «Пять минут тишины».

Интерес к продолжению остается огромным. В социальных сетях поклонники продолжают спорить, какой детектив сильнее — «Невский» или «Первый отдел». Одно ясно уже сейчас: когда восьмой сезон все-таки выйдет, обсуждать его будут не меньше, чем предыдущие.

Фото: Кадр из сериала «Невский»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
