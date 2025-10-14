Фанаты этого очень ждали: режиссер «Кей-поп-охотниц на демонов» ответила на вопрос о выходе фильма с актерами - да или нет?

Создательница одного из самых успешных анимационных хитов поставила точку в вопросе о возможной экранизации.

После выхода анимационного фильма «Кейпоп-охотницы на демонов» (2025) на Netflix зрители с нетерпением стали ждать версию с живыми актёрами.

Сюжет и визуальный стиль проекта оказались настолько яркими, что идея «реальной» адаптации казалась логичным шагом. Однако режиссёр и сценарист проекта Мэтти Канг быстро развеяла надежды фанатов.

Этот мир создан для анимации

Канг объяснила, что не рассматривает возможность переноса истории в формат игрового кино. По её словам, героини и атмосфера изначально задумывались именно как анимационные:

«Визуальный язык “Кейпоп-охотниц на демонов” не должен подражать реальности. Если перенести его в живое действие, проект потеряет часть своей выразительности».

Один из главных хитов Netflix

Фильм вышел на платформе 20 июня 2025 года и стал одним из самых популярных анимационных релизов сервиса.

За первые 91 день «Кейпоп-охотницы на демонов» собрали более 325 миллионов просмотров.

Рейтинг картины на IMDb — 7,6 из 10, а на Rotten Tomatoes критики поставили ей 95 %, зрители — 99 %.

Музыка против демонов

В центре сюжета — три участницы группы Huntrix, использующие музыку и танец как оружие в борьбе с силами зла.

Сочетание динамичного экшена, восточной мифологии и поп-культуры сделало проект не просто зрелищным, а почти культовым среди поклонников аниме и кейпопа.

Мэтти Канг уверена: сила «Кейпоп-охотниц на демонов» — в ритме, красках и свободе, которые возможны только в анимации.

