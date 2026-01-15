Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

Продолжение одного из самых тихих и пронзительных аниме десятилетия стартует уже совсем скоро.

Аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» давно перестало быть просто фэнтези про магов и демонов. Это история о памяти, утрате и времени, которое для одних тянется вечность, а для других заканчивается слишком быстро. Именно поэтому новость о втором сезоне вызвала такой резонанс — зрители ждали не экшена, а возвращения к ощущению, которое редко удаётся сохранить между сезонами.

Когда выйдет 1-я серия второго сезона

Премьера второго сезона состоится в пятницу, 16 января 2026 года. Первая серия появится на платформе Crunchyroll в 7:00 по тихоокеанскому времени и в 10:00 по восточному, то есть днём по европейским меркам.

Эпизод будет доступен в оригинале с субтитрами. Английский дубляж подтверждён, но его, как обычно, придётся подождать — скорее всего, он выйдет через пару недель после японской премьеры.

С чего начнётся второй сезон

Первая серия получила название «Пойдём тогда» — и это очень точное настроение для «Фрирен». Герои покидают Ауссерст и направляются на Северное плато, но почти сразу оказываются в ловушке: подземная пещера, минерал, блокирующий магию, и монстр, появляющийся в самый неподходящий момент.

Фриерен и Ферн внезапно лишаются своего главного преимущества, а значит, акцент смещается на Старка. Уже с первой серии сезон даёт понять: путешествие станет жёстче, опаснее и эмоционально напряжённее, чем прежде.

Почему этот старт особенно важен

Сюжетно второй сезон начинает адаптацию 61-й главы манги и открывает арку северных стран. Это тот самый этап истории, где созерцательность всё чаще сталкивается с угрозой, а воспоминания о Химмеле и старой группе начинают звучать особенно болезненно.

Если судить по превью, анимация и ритм остались прежними — без суеты, с паузами и вниманием к деталям. Именно поэтому второй сезон «Фрирен» уже сейчас выглядит не просто продолжением, а редким примером аниме, которое не боится быть медленным и честным.

