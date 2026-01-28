Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Этого ждали тысячи людей: Hulu назвал точную дату выхода сиквела «Рассказа служанки»

Этого ждали тысячи людей: Hulu назвал точную дату выхода сиквела «Рассказа служанки»

28 января 2026 15:13
Кадр из сериала «Рассказ служанки»

Кто будет главной героиней? Мы знаем ответ и на этот вопрос. 

Для фанатов сериала «Рассказ служанки» наступил день Х, ведь стриминговая платформа Hulu объявила о дате премьеры продолжения своего популярного проекта. Продолжение под названием «Заветы» выйдет 8 апреля 2026 года.

Детали премьеры «Заветов»

Следуя традиции, премьера нового сериала будет разделена на несколько частей. Первые три эпизода выйдут одновременно, а затем, каждую неделю появятся новые серии.

Взросление героя в жестоком мире

Официальный синопсис описывает проект как драматический рассказ о взрослении, разворачивающийся в мире Галаада. В центре сюжета находятся две юные героини.

Одна из них послушная и чистая Агнес, а другая Дейзи — новоприбывшая обращенная из внешнего мира. Девушки окажутся в элитной школе тетушки Лидии, предназначенной для будущих жен правителей, где дисциплина прививается жесткими методами под прикрытием религиозных оправданий.

Авторский почерк и преемственность в мире Этвуд

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером сериала стал Брюс Миллер. Это именно тот сценарист, который адаптировал для телевидения оригинальный «Рассказ служанки». Фанаты могут быть уверены в преемственности и узнаваемом авторском видении. Анонс проекта не только обозначил дату, но и также показал, что поколения поменяются.

Актеры

Как пишет Variеty, роль Агнесс сыграет Чейз Инфинити. В ее фильмографии пока не слишком много проектов. Однако она получила множество похвальных отзывов и номинаций на различные премии за свою роль в номинированном на «Оскар» фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Образ Дейзи воплотит Люси Холлидей. Она также пока не может похвастаться обширной фильмографией. Также в каст вошли Мэйбл Ли, Эми Саймец, Брэд Александер, Роуэн Бланшар, Маттеа Конфорти и другие американские звезды.

Фото: Кадр из сериала «Рассказ служанки»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» К президенту США эта машина никак не относится: откуда взялось название «Линкольн для адвоката» Читать дальше 29 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Фатиха действительно выгнали из «Клюквенного щербета»: доказательство Читать дальше 29 января 2026
Восьмая серия будет последней: когда выйдет финальный эпизод 2 сезона «Фоллаута» Восьмая серия будет последней: когда выйдет финальный эпизод 2 сезона «Фоллаута» Читать дальше 29 января 2026
«Концовка – шок!»: свежий детектив Netflix на 6 серий, который хвалит даже Кудрявцева «Концовка – шок!»: свежий детектив Netflix на 6 серий, который хвалит даже Кудрявцева Читать дальше 29 января 2026
Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать Не только Агата Кристи: 7 лучших авторов детективов, которых пора экранизировать Читать дальше 29 января 2026
8,1 на IMDb и продление авансом: у «Терапии» от Apple будет четвертый сезон — но не слишком ли поспешное решение? 8,1 на IMDb и продление авансом: у «Терапии» от Apple будет четвертый сезон — но не слишком ли поспешное решение? Читать дальше 29 января 2026
4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете 4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете Читать дальше 29 января 2026
Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Мини-сериал «Повелитель мух» получил точную дату выхода: смотрим, что приготовил автор «Переходного возраста» (тизер) Читать дальше 29 января 2026
Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Читать дальше 29 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше