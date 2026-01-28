Этого ждали тысячи людей: Hulu назвал точную дату выхода сиквела «Рассказа служанки»

Кто будет главной героиней? Мы знаем ответ и на этот вопрос.

Для фанатов сериала «Рассказ служанки» наступил день Х, ведь стриминговая платформа Hulu объявила о дате премьеры продолжения своего популярного проекта. Продолжение под названием «Заветы» выйдет 8 апреля 2026 года.

Детали премьеры «Заветов»

Следуя традиции, премьера нового сериала будет разделена на несколько частей. Первые три эпизода выйдут одновременно, а затем, каждую неделю появятся новые серии.

Взросление героя в жестоком мире

Официальный синопсис описывает проект как драматический рассказ о взрослении, разворачивающийся в мире Галаада. В центре сюжета находятся две юные героини.

Одна из них послушная и чистая Агнес, а другая Дейзи — новоприбывшая обращенная из внешнего мира. Девушки окажутся в элитной школе тетушки Лидии, предназначенной для будущих жен правителей, где дисциплина прививается жесткими методами под прикрытием религиозных оправданий.

Авторский почерк и преемственность в мире Этвуд

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером сериала стал Брюс Миллер. Это именно тот сценарист, который адаптировал для телевидения оригинальный «Рассказ служанки». Фанаты могут быть уверены в преемственности и узнаваемом авторском видении. Анонс проекта не только обозначил дату, но и также показал, что поколения поменяются.

Актеры

Как пишет Variеty, роль Агнесс сыграет Чейз Инфинити. В ее фильмографии пока не слишком много проектов. Однако она получила множество похвальных отзывов и номинаций на различные премии за свою роль в номинированном на «Оскар» фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой».

Образ Дейзи воплотит Люси Холлидей. Она также пока не может похвастаться обширной фильмографией. Также в каст вошли Мэйбл Ли, Эми Саймец, Брэд Александер, Роуэн Бланшар, Маттеа Конфорти и другие американские звезды.