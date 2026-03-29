Фанаты уже 25 лет спорят, кто такой Шрэк: орк или все-таки огр?

29 марта 2026 07:00
Кадр из мультфильма «Шрэк» (2001)

В книгах его вообще рисовали иначе.

С момента выхода первого анимационного фильма о Шрэке в 2001 году не прекращаются дискуссии: кем же на самом деле является главный герой — огром или орком. Внешность персонажа позволяет отнести его и к тем, и к другим, однако у студии DreamWorks на этот счет есть четкая позиция.

По официальной версии, Шрэк — это огр. Такие существа хорошо известны по европейским легендам: они выглядят как крупные зеленокожие великаны, селятся в болотистой местности и внушают страх людям. В мультфильме герой тоже ведет уединенный образ жизни и не жалует посторонних.

Тем не менее, путать Шрэка с орком начали не случайно. У тех же зеленый оттенок кожи, внушительное телосложение и грубоватые черты.

А после того как на экраны вышли «Властелин колец», образ воинственных орков прочно закрепился в массовом сознании, и всех зеленокожих персонажей стали автоматически причислять к этому племени.

Однако в первоисточнике — оригинальных книгах — Шрэк все-таки был оргом. Кстати, в книжных иллюстрациях его изображали еще более устрашающим: с горящими красными глазами и острыми клыками. Но создатели мультфильма намеренно смягчили его облик, чтобы лучше раскрыть добрую натуру героя.

Светлана Левкина
Светлана Левкина
