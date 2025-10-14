Меню
Фанаты «Сумерек» до сих пор не могут понять, как Белла забеременела от мертвого вампира — Стефани Майер раскрыла тайну

14 октября 2025 11:50
Кадры из фильма «Сумерки» (2008)

Это не поддается никакой логике.

Прошло уже 17 лет с выхода первых «Сумерек», а один вопрос до сих пор сводит фанатов с ума: как Белла смогла забеременеть от вампира? Эдвард ведь по сути мертвец — без крови, дыхания и сердцебиения.

И уж точно не должен быть способен на то, что делает возможным зачатие. Но Стефани Майер раскрыла тайну — и объяснение оказалось куда страннее, чем можно было представить.

Когда логика сдает позиции

В финале одной из частей Белла внезапно узнаёт, что ждёт ребёнка. Интернет тогда взорвался — тысячи обсуждений, мемы, фанатские «научные» теории. Всё упиралось в одно: если Эдвард не живой, то откуда ребёнок?

Кадры из фильма «Сумерки» (2008)

Ответ от самой Майер

Писательница объяснила: в телах вампиров вместо крови циркулирует особая жидкость на основе яда. Она выполняет все функции крови — двигает клетки, питает ткани и даже заменяет семенную жидкость.

То есть у Эдварда действительно могла сохраниться способность зачать ребёнка — просто в «вампирской версии». И да, эта жидкость, по словам Майер, ещё и огнеопасна.

Магия любви или биология смерти

Получается, Белла родила не вопреки законам природы, а благодаря им — просто другим, сверхъестественным. И хотя объяснение вроде бы дано, фанаты до сих пор спорят: это гениальный ход или чистое безумие? Одно ясно — в мире «Сумерек» даже мёртвые способны оставить потомство.

А вы знали, что Эдвард был на грани увольнения? Вот еще 7 фактов, которые вы вряд ли знали о саге «Сумерки», также можете почитать материал о том, кто из актеров должен был изначально играть Беллу и Эдварда.

Фото: Кадры из фильма «Сумерки» (2008)
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
