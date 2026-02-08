Меню
Фанаты спорят до сих пор: почему варги в «Хоббите» и «Властелине колец» словно из разных миров

8 февраля 2026 09:00
Варги

Одни выглядят как дикие хищники, другие — как порождение лаборатории, и это различие не случайно.

«Хоббита» и «Властелина колец» часто воспринимают как единый цикл, но варги в них будто принадлежат разным версиям Средиземья. И дело не только во вкусе зрителей.

Разные точки происхождения

В «Хоббите» действие происходит за шестьдесят лет до событий «Властелина колец». Варги здесь — обитатели Мглистых гор, часть местной фауны. В книге «Хоббит» они названы «злыми волками на краю Дикой природы», союзниками орков, но не их продуктом, пишет дзен-канал Джедай из Шира.

Во «Властелине колец» ситуация иная. В сцене «Властелин колец: Две крепости» (2002) варги обозначены как волки Изенгарда — существа, связанные с Саруманом.

Эта сцена придумана для фильма и в романе Толкина отсутствует, но внутри киноязыка она работает как маркер власти и вмешательства.

Книга против киноизобретений

Парадокс в том, что «Хоббит» здесь ближе к первоисточнику. Толкин не описывал варгов как результат экспериментов.

А вот изенгардские волки — чистое киноизобретение, усиливающее образ Сарумана как создателя армии и экосистемы под себя.

Варги

Технологии изменили внешний вид

Различия усилила эволюция визуальных эффектов. В начале 2000-х варги «Двух крепостей» создавались с оглядкой на сдержанную пластику и мрачный тон.

К моменту «Хоббита» режиссер Питер Джексон получил другие инструменты: захват движений, новое ПО и возможность реализовать идею гибрида волка и льва. Отсюда и более «скульптурные» формы.

Почему зрители чаще выбирают старую версию

Несмотря на технологический скачок, варги из «Властелина колец» многим кажутся убедительнее. Съемка «Хоббита» с частотой 48 кадров в секунду дала повышенную четкость, которая для части аудитории разрушила мифологическую атмосферу.

В итоге менее «гладкие» варги старой трилогии лучше вписались в общий тон истории — и именно это продолжает подогревать споры.

Также прочитайте: За что фанаты «Властелина колец» возненавидели сериал: вопиющую ошибку допустили во втором сезоне — и это уже не исправить

Фото: Кадры з фильмов «Хоббит» и «Властелин колец»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
