Фанаты «Соло-прокачки» уже бьют тревогу: в Сеть слили количество эпизодов сериала от Netflix — и это пугает

Фандом «Поднятия уровня в одиночку» встретил новый год по классике жанра: с утечкой, которую разнесли быстрее, чем Джинву разносит очередного босса. В сети обсуждают, что лайв-экшен от Netflix якобы будет состоять из семи эпизодов в 2026 году. Звучит тревожно? Да. Подтверждено? Вот тут начинается самое интересное.

Откуда взялась цифра «7»

В основе шума — вакансия на корейском сайте: ищут людей в реквизиторскую команду для некоего корейского проекта Netflix. Там фигурируют ключевые детали: старт работ в апреле 2026-го, кастинг якобы закрыт, а сезон — на семь серий. Один пользователь X предположил, что речь о «Solo Leveling», и дальше новость пошла гулять по интернету уже как «почти факт».

Почему этому пока рано верить

Главная проблема — в объявлении нет названия. Никаких «Solo Leveling», никаких логотипов, никаких узнаваемых деталей. То есть формально это может быть что угодно: от новой дорамы до проекта, о котором мы ещё даже не слышали. А когда внутри текста нет прямой привязки, фанатские догадки легко превращаются в «сенсацию» — просто потому что всем хочется конкретики.

Семь эпизодов — это действительно катастрофа

Тоже не факт. Семь серий для Netflix в лайв-экшене — не приговор, а формат. Там часто работают длинные эпизоды: 45–60 минут, а иногда и больше. В таком хронометраже «семь серий» могут по объёму оказаться ближе к 12–15 эпизодам аниме. То есть чисто по таймингу история способна уместиться гораздо плотнее, чем кажется по цифре на обложке.

Что делать фанатам прямо сейчас

Сохранять холодную голову. Эта «утечка» держится на догадке, а не на подтверждении от Netflix или команды. Пока нет официального анонса — это разговор на уровне «возможно». И да: лучше читать не только заголовки. В мире «Solo Leveling» есть «клятва честности», а в интернете — лишь скорость распространения слухов.

