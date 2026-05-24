Фанаты рыдали после смерти Хайзенберга: а создатель «Во все тяжкие» с трудом скрывал восторг — вот за что он ненавидел Уолта

24 мая 2026 09:00
Кадр из сериала «Во все тяжкие»

Шоураннеру тяжело дался проект.

Путь от замысла до культового финала «Во все тяжкие» стал для его создателя Винса Гиллигана личной драмой, сравнимой с сюжетом сериала. Спустя годы он признался, что гениальный проект, принесший ему мировое признание и награды, обернулся тяжёлым моральным испытанием.

В начале Гиллиган с упоением создавал своего антигероя, выписывая каждую деталь его падения. Однако к финальным сезонам этот процесс стал для него изнурительным.

Писатель сравнивал себя с доктором Франкенштейном, который не может контролировать своего монстра. Изо дня в день он был вынужден погружаться в темнейшие уголки сознания Уолтера Уайта, наблюдая, как тот эволюционирует из жертвы обстоятельств в Хайзенберга.

Началом конца для Уолта стал не рак, а сложное решение. Страшный диагноз стал катализатором, который высвободил его подавленное тщеславие и жажду контроля. Защита «бизнеса» превратилась для Уолтера в серию чудовищных компромиссов, где каждый следующий поступок уничтожал его образ доброго семьянина.

Финал Хайзенберга был неизбежен. Но зрители к нему прикипели: фанаты оплакивали его как реального человека, вплоть до публикации некрологов в газетах.

Однако для Винса Гиллигана смерть Уайта стала освобождением от морального бремени. Он признавался, что наконец смог выдохнуть, избавившись от необходимости ежедневно проживать темнейшую трансформацию своего героя, которая медленно меняла и его самого.

Светлана Левкина
