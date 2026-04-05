Фанаты Поттерианы даже вспоминать о ней не хотят: так зачем же Волан-де-Морту нужна была дочь?

5 апреля 2026 12:19
Многие закатывают глаза, столько только заговорить о пьесе.

Не все поклонники «Гарри Поттера» вообще принимают «Проклятое дитя» как часть канона. Кто-то так и не добрался до пьесы, а кто-то сознательно решил считать её чем-то вроде официального фанфика. И всё же именно там появляется один из самых спорных персонажей всей франшизы — Дельфи, дочь Волдеморта.

И вот тут начинаются вопросы.

Когда Беллатриса успела родить?

Матерью Дельфи называют Беллатрису Лестрейндж. По сюжету девочка родилась до Битвы за Хогвартс, предположительно между событиями «Ордена Феникса» и «Даров Смерти».

Но в книгах и фильмах нет ни малейшего намёка на беременность Беллатрисы. Ни паузы в её активности, ни странного исчезновения из событий. С учётом её фанатичной преданности и постоянного участия в делах Пожирателей — это выглядит как внезапная вставка, о которой забыли предупредить читателей.

Зачем Волдеморту ребёнок?

Это, пожалуй, главный логический узел. Волдеморт — человек, одержимый бессмертием. Он расколол душу на семь частей, чтобы не умереть.

И вдруг — ребёнок.

Если это «запасной вариант» на случай поражения, значит, он допускал собственную гибель. Но это противоречит всей его философии. Если инструмент власти — у него уже была армия. Если попытка создать равного себе — зачем? Он не терпел конкурентов.

Любая версия звучит эффектно, но рассыпается при внимательном рассмотрении.

Почему только одна наследница?

Допустим, идея потомства всё же существовала. Тогда логично было бы подстраховаться — как это делали реальные правители. Но у Волдеморта в каноне только одна дочь. Странно для человека, который продумывал бессмертие до мелочей.

В чём её цель?

В пьесе Дельфи пытается изменить прошлое, чтобы вернуть отца к власти. Это добавляет драматизма, но усиливает ощущение, что её образ построен скорее ради сюжета, чем из внутренней логики персонажа.

Именно поэтому Дельфи остаётся самым спорным дополнением к миру «Гарри Поттера». Она интересна как идея. Но если начать задавать вопросы — магия канона начинает давать трещины.

Анастасия Луковникова
