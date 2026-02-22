Фанаты «Первого отдела» нашли самого неудачного героя пятого сезона: «Грубая ошибка кастинга»

Пятый сезон «Первого отдела» сейчас активно обсуждают в Сети. Традиционно немало критики получают жена Брагина и его напарник Шибанов.
Но на этот раз настоящий шквал хейта обрушился на молодого актера Даниила Слуцкого, сыгравшего сына Брагина, Макса.
Даниил Слуцкий в «Первом отделе»
В сюжете новых серий Максим Брагин занимает важное место. Но зрители активно критикуют этого персонажа.
«Сынок, действительно, какой-то уж очень неудачный. И ростом, и умом ни в мать, ни в отца. И заранее уже знаешь, что он во что-нибудь вляпается хотя уже не подросток и в армии отслужил», «Почему пройдя армию и имея таких родителей, он совершает дурацкие ошибки и вечно подводит их», — отмечают комментаторы.
Досталось и актеру — кастинг в Сети признали неудачным. Хотя Слуцкий играет этого персонажа фактически с начала сериала. Но время прошло, а герой мало изменился за эти сезоны.
«Сын — гном, у двух таких высоких людей», «По типажу сын Брагиным вообще не подходит, маленького роста, невзрачный», «У двух очень высоких родителей — такой низкий сын, уже взрослый, смотрит на них задрав голову. Сразу возникает диссонанс. Это грубая ошибка кастинга актёров», — пишут в Сети.