Фанаты пересмотрели «Служебный роман» и утроили спор в Сети: мог ли Новосельцев стать хорошим начальником отдела?

9 октября 2025 14:44
«Служебный роман»

Многие уверены, что герой советского фильма не так уж прост, как может показаться.

Зрители до сих пор неравнодушны к картине Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977). В Сети фанаты фильма устроили спор о судьбе Новосельцева, которого Калугина хотела поставить на место начальника отдела.

Одни зрители уверены: Анатолий Ефремович — мягкотелый мечтатель, другие видят в нём скрытый потенциал руководителя.

Если работает — лучше не трогай

Пользователь LR. "Le rétro" в дзене рассудил, что отдел и без начальника «болтается, как привидение, но вполне жизнеспособен». А значит, с новым руководителем важно «вначале ничего не испортить».

Он заметил, что Новосельцеву стоит дать шанс, поскольку тот реально хочет расти, но «под менторским прикрытием Калугиной в декрете».

Какой отдел, такой и начальник

Другие видят в этом назначении чистую формальность. Андрей Лысенков язвительно написал:

«Принимает сверху предварительную цифру и её же отправляет наверх, но уже как окончательную».

С его точки зрения, от статистического отдела «ничего ровным счётом не зависит», а значит, даже «Железный Феликс» не изменил бы результат.

Решительность проявляет по ситуации

Дмитрий Рюмин уверен, что мягкость Новосельцева обманчива:

«Когда надо было отсудить детей — смог. Когда понадобилось соблазнить начальницу — смог».

Он считает, что в кресле руководителя герой бы «начал давить подчинённых новообретёнными полномочиями». По его мнению, власть могла бы испортить и этого «хорошего мужика».

Он не карьерист, он человек

Зрительница под ником Маргарита убеждена, что «ему эта должность и не нужна была». После свадьбы с Калугиной он бы спокойно занимался бытом и детьми, «а Калугина бы руководила».

Другие, как Виктория Антюшенина, видят в нём «обычного советского работника», который проявит инициативу лишь тогда, когда появится перспектива.

Да нормальный он будет начальник!

Некоторые зрители устали от критики героя. Юлия Л. подытожила спор просто:

«Он детей один воспитывает, толковый, ладит с людьми, его уважают — а это очень важно».

И если для одних Новосельцев навсегда остался «мямлей», для других он — честный и человечный человек. Возможно, именно таких начальников и не хватало советским учреждениям.

Источник: обсуждение под публикацией дзен-канала «Эх, прокачу!»

Также вам будет интересно: «Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
