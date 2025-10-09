Фанаты пересмотрели «Служебный роман» и утроили спор в Сети: мог ли Новосельцев стать хорошим начальником отдела?

Зрители до сих пор неравнодушны к картине Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977). В Сети фанаты фильма устроили спор о судьбе Новосельцева, которого Калугина хотела поставить на место начальника отдела.
Одни зрители уверены: Анатолий Ефремович — мягкотелый мечтатель, другие видят в нём скрытый потенциал руководителя.
Если работает — лучше не трогай
Пользователь LR. "Le rétro" в дзене рассудил, что отдел и без начальника «болтается, как привидение, но вполне жизнеспособен». А значит, с новым руководителем важно «вначале ничего не испортить».
Он заметил, что Новосельцеву стоит дать шанс, поскольку тот реально хочет расти, но «под менторским прикрытием Калугиной в декрете».
Какой отдел, такой и начальник
Другие видят в этом назначении чистую формальность. Андрей Лысенков язвительно написал:
«Принимает сверху предварительную цифру и её же отправляет наверх, но уже как окончательную».
С его точки зрения, от статистического отдела «ничего ровным счётом не зависит», а значит, даже «Железный Феликс» не изменил бы результат.
Решительность проявляет по ситуации
Дмитрий Рюмин уверен, что мягкость Новосельцева обманчива:
«Когда надо было отсудить детей — смог. Когда понадобилось соблазнить начальницу — смог».
Он считает, что в кресле руководителя герой бы «начал давить подчинённых новообретёнными полномочиями». По его мнению, власть могла бы испортить и этого «хорошего мужика».
Он не карьерист, он человек
Зрительница под ником Маргарита убеждена, что «ему эта должность и не нужна была». После свадьбы с Калугиной он бы спокойно занимался бытом и детьми, «а Калугина бы руководила».
Другие, как Виктория Антюшенина, видят в нём «обычного советского работника», который проявит инициативу лишь тогда, когда появится перспектива.
Да нормальный он будет начальник!
Некоторые зрители устали от критики героя. Юлия Л. подытожила спор просто:
«Он детей один воспитывает, толковый, ладит с людьми, его уважают — а это очень важно».
И если для одних Новосельцев навсегда остался «мямлей», для других он — честный и человечный человек. Возможно, именно таких начальников и не хватало советским учреждениям.
Источник: обсуждение под публикацией дзен-канала «Эх, прокачу!»
Также вам будет интересно: «Я требую продолжения банкета»: если вы поняли, из какого это фильма — пройдете наш тест по кино СССР