Фанаты нашли связь между Генри Крилом и Джойс в «Очень странных делах»: именно поэтому Векна выбрал Уилла

27 декабря 2025 08:56
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Это был не просто случайный мальчик.

Одна из самых тревожных и одновременно изящных фанатских теорий вокруг финала «Очень странных дел» — гипотеза о скрытой связи Джойс Байерс и Генри Крила. Её называют «теорией Оклахомы», и она цепляет не монстрами, а деталями, которые сериал будто специально прячет на виду.

Школьная постановка, которая всё меняет

В одном из воспоминаний Генри Макс замечает сцену 1959 года: школьная постановка мюзикла «Оклахома!». Камера задерживается на лицах — и среди них фанаты опознают юную Джойс. В этом же флэшбеке она раздаёт листовки на спектакль, где фигурируют знакомые фамилии: родители будущих главных героев и сам Генри Крил. Это не просто массовка — это тщательно выстроенный пазл.

Дата, которая не может быть случайной

Самое жуткое — дата спектакля. 6 ноября. Ровно в этот день, но уже в 1983 году, исчезает Уилл Байерс. Совпадение? В сериале, где каждая дата и цифра работают на сюжет, — вряд ли. Такое зеркальное повторение будто связывает прошлое Генри и настоящее Джойс в одну замкнутую петлю.

Почему первой жертвой стал Уилл

Если допустить, что Джойс и Генри были знакомы в юности, выбор Уилла как первой жертвы Верны перестаёт быть случайным. Это уже не просто «удобный» мальчик для запуска сюжета, а личный удар — по женщине, связанной с прошлым Генри. Не месть в прямом смысле, а болезненное возвращение травмы, которую он так и не отпустил.

Эта теория пугает именно своей тихой логикой. Без громких откровений, без прямых реплик — только даты, лица и аккуратно расставленные акценты. И если брать её всерьёз, финал «Очень странных дел» может оказаться куда более личным и трагичным, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
