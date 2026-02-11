Меню
Фрейзер возвращается: культовая «Мумия» получит продолжение — раскрываем первые подробности о 4 части

Фрейзер возвращается: культовая «Мумия» получит продолжение — раскрываем первые подробности о 4 части

11 февраля 2026 18:00
Кадр из фильма «Мумия»

В Голливуде снимут еще одну часть.

Universal назначила премьеру «Мумии 4» на 19 мая 2028 года и подтвердила возвращение Брендана Фрейзера и Рэйчел Вайс в роли Рика О’Коннелла и Эвелин Карнахан.

Сценарий к фильму написал Дэвид Коггшолл. Режиссерский пост займет дуэт Radio Silence — Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Эти постановщики известны работой в жанре хоррора с элементами комедии; в их фильмографии — «Я иду искать», «Крик», «Крик 6» и «Эбигейл». В ближайшее время у них выходит еще один проект — «Я иду искать 2».

О сюжете пока ничего не сообщают. Это очень значимо, что Фрейзер снова вернется к главной роли — он был центральным персонажем предыдущей трилогии. Рэйчел Вайс покинула цикл после второй ленты и теперь возвращается.

Первые два фильма снял Стивен Соммерс. Первый сбор в мире составил около $422 млн. Сиквел расширил масштабы и ввел Дуэйна Джонсона в образе Царя скорпионов. Затем появилось одноименное ответвление.

В 2008 году вышел «Мумия: Гробница императора драконов» режиссера Роба Коэна — в нем Эвелин сыграла Мария Белло, а злодея — Джет Ли. Картина встретили прохладно, поэтому продолжение долго не снимали.

Фото: Кадр из фильма «Мумия»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
