Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фанаты «Ментовских войн» могли пропустить эту роль Устюгова: не детектив, а круче — 16 серий пролетели незаметно

Фанаты «Ментовских войн» могли пропустить эту роль Устюгова: не детектив, а круче — 16 серий пролетели незаметно

11 февраля 2026 18:37
Кадр из сериала «Ментовские войны»

Актер воплощает разные образы. 

Многие поклонники сериалов ассоциируют Александра Устюгова с ролью Романа Шилова из сериала «Ментовские войны», однако в фильмографии актера более 100 ролей и довольно разноплановых. Один из сериалов поклонники могли упустить, хотя вышел он еще в 2018 году.

О чем сериал «Золотая орда»

Эта историческая мелодрама рассказывает о взаимоотношениях Руси и Орды в конце XIII века. Сюжет разворачивается вокруг приезда представителя хана Золотой Орды Менгу-Темира с требованием отдать русских воинов. Катализатором интриг, запретной любви и политической борьбы становится встреча Менгу с княгиней Устиньей, в которую он влюбляется с первого взляда.

Роль Устюгова

Актер сыграл князя Ярослава. Особенно интересна в проекте любовная линия между князем и юной девушкой Наргиз, привезенной из Золотой Орды. Герой актера буквально мечется между любовью и долгом.

«Золотая орда»

Почему стоит посмотреть сериал

Сюжет сериала закручен вокруг любовных линий, предательств и политических интриг, что делает его особенно интересным для любителей мелодрам. У сериала довольно сильный актерский состав, в том числе среди звезд Юлия Пересильд и Сергей Пускепалис. Также очень сильная визуальная сторона: операторы особенно подчеркивает широкие степные просторы и яркий колорит эпохи Орды.

Фото: Кадры из сериалов «Ментовские войны», «Золотая орда»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Этот сериал от авторов «Ментовских войн» даже круче истории Шилова: рейтинг 8,1 и одна из лучших ролей в карьере Боярской Читать дальше 12 февраля 2026
Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Фанатам «Ментовских войн» будет очень больно: Устюгов назвал Шилова «фриком», поставив крест на 12-м сезоне Читать дальше 9 февраля 2026
«Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? «Ради такого точно бросишь семью»: на Западе уже забыли про Юру Борисова – новым любимчиком стал Максим Матвеев, но что случилось? Читать дальше 12 февраля 2026
Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Рейтинг 8.0 дан не просто так: эти 3 сериала НТВ вы могли не заметить — на замену «Первому отделу» и с любимым Фомой Читать дальше 12 февраля 2026
Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Что на самом деле связывает Хранительницу и деда Славу из «Вампиров средней полосы»: звезды молчат об этом полвека Читать дальше 12 февраля 2026
Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Фома из «Невского» вновь влюбляет, но сериал другой: эту 4-х серийную мелодраму посмотрела на одном дыхании Читать дальше 12 февраля 2026
У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря У всех на слуху «Шеф» и «Невский», но НТВ — «золотая жила» детективов: эти 3 сериал вы могли пропустить, а зря Читать дальше 12 февраля 2026
Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте» Этот сериал с рейтингом 8,0 — одна из последних работ Пускепалиса: «Прекрасно, такая редкость, все на высоте» Читать дальше 12 февраля 2026
Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия» Куда делся Винокуров в 12 сезоне? Почему актер Сергей Барышев на самом деле ушел из сериала «Тайны следствия» Читать дальше 11 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше