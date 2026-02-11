Фанаты «Ментовских войн» могли пропустить эту роль Устюгова: не детектив, а круче — 16 серий пролетели незаметно

Многие поклонники сериалов ассоциируют Александра Устюгова с ролью Романа Шилова из сериала «Ментовские войны», однако в фильмографии актера более 100 ролей и довольно разноплановых. Один из сериалов поклонники могли упустить, хотя вышел он еще в 2018 году.

О чем сериал «Золотая орда»

Эта историческая мелодрама рассказывает о взаимоотношениях Руси и Орды в конце XIII века. Сюжет разворачивается вокруг приезда представителя хана Золотой Орды Менгу-Темира с требованием отдать русских воинов. Катализатором интриг, запретной любви и политической борьбы становится встреча Менгу с княгиней Устиньей, в которую он влюбляется с первого взляда.

Роль Устюгова

Актер сыграл князя Ярослава. Особенно интересна в проекте любовная линия между князем и юной девушкой Наргиз, привезенной из Золотой Орды. Герой актера буквально мечется между любовью и долгом.

Почему стоит посмотреть сериал

Сюжет сериала закручен вокруг любовных линий, предательств и политических интриг, что делает его особенно интересным для любителей мелодрам. У сериала довольно сильный актерский состав, в том числе среди звезд Юлия Пересильд и Сергей Пускепалис. Также очень сильная визуальная сторона: операторы особенно подчеркивает широкие степные просторы и яркий колорит эпохи Орды.