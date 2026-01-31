Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи 4 лайфхака Карми из «Медведя», которые реально работают: раньше вы никогда не ели настолько вкусное пюре

4 лайфхака Карми из «Медведя», которые реально работают: раньше вы никогда не ели настолько вкусное пюре

31 января 2026 08:56
Кадр из сериала «Медведь»

Эти приемы легко освоить. 

Комедийная драма «Медведь» с каждым годом укрепляла свой статус настоящего триумфатора «Эмми». Всего за четыре сезона проект собрал 21 престижную награду, а также пополнил свою коллекцию четырьмя «Золотыми глобусами».

Но главное — это ажиотаж среди поклонников. Фанаты не только внимательно следят за делами Карми в ресторане, но и берут на вооружение его лайфхаки.

Сюжет сериала «Медведь»

Блестящий шеф-повар Карми возвращается в родной Чикаго, чтобы спасти небольшой семейный ресторан, оставшийся после смерти брата. Ему предстоит собрать с нуля новую команду, которая на первый взгляд кажется сборищем неудачников и проблемных сотрудников.

Постоянные внутренние конфликты, личные драмы и прошлые травмы самого Карми постоянно мешают делу. Однако слухи о его невероятном мастерстве понемногу привлекают в заведение первых гурманов.

Несмотря на этот медленный прогресс, создатели держат зрителя в постоянном напряжении. Создаётся ощущение, что герои находятся в шаге от полного краха, и счастливый финал для них кажется почти недостижимой мечтой.

Кадр из сериала «Медведь»

Лайфхаки

Зато зрители могут почерпнуть для себя немало хитростей от самого шефа и его команды. Например, если хочется удивить гостей картофельным пюре с глубоким вкусом, стоит запечь клубни в духовке, а не варить их. Это придаст блюду особые, карамельные нотки.

Обычный омлет можно легко преобразить, добавив в него горсть хрустящих картофельных чипсов перед самой подачей.

А чтобы яичница-болтунья получилась идеально нежной и однородного цвета, Карми советует персоналу процеживать разбитые яйца через сито — это избавит от плотных белковых сгустков.

Даже простые спагетти можно превратить в маленький шедевр. Для этого пасту стоит смешать не просто с соусом, а с ароматным маслом, настоянным на чесноке и базилике, а уже потом добавить томатную основу. Финальный штрих — щедрая горсть тёртого сыра.

Фото: Кадры из сериала «Медведь»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная Маизу из «Клона» напрасно ненавидели 25 лет: стоит пересмотреть сериал, чтобы убедиться, она там — самая адекватная Читать дальше 31 января 2026
Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Этого героя поклонники «Fallout» ждали 25 лет: кого показали в предпоследней серии хита Читать дальше 30 января 2026
Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Морские твари и кислота: как предохранялись наложницы в гареме Султана – «уж лучше смерть» Читать дальше 29 января 2026
4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете 4 сезон «Тед Лассо» выйдет летом 2026 года: Apple TV приготовил неожиданный поворот в сюжете Читать дальше 29 января 2026
Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Почему в «Игре престолов» Белые Ходоки никогда не говорили: в книгах Мартин придумал для них свой язык Читать дальше 29 января 2026
Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор Заговорил по-русски и снялся в нашем кино: как Вера Глаголева покорила звезду «Гарри Поттера» – о встрече в Плесе помнит до сих пор Читать дальше 1 февраля 2026
Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Почему по полям едет именно синий трактор: в песне из детского мультика спрятана вся история СССР Читать дальше 1 февраля 2026
«Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко «Семнадцать мгновений весны» посмотрела даже семья настоящего Шелленберга: Табаков получил письмо, от которого ему стало жутко Читать дальше 1 февраля 2026
Пока ждете финальную серию «Фоллаута»: 3 крутых сериала, где конец света ещё страшнее — постапокалипсис без розовых очков Пока ждете финальную серию «Фоллаута»: 3 крутых сериала, где конец света ещё страшнее — постапокалипсис без розовых очков Читать дальше 1 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше