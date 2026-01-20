Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала

Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала

20 января 2026 13:17
Кадр из сериала «Мажор»

Актриса сама просила вывести ее героиню из сюжета.

Успех ранних сезонов «Мажора» был основан на острой химии между двумя разными героями. С одной стороны — принципиальная и опытная Виктория Родионова, с другой — её не в меру самоуверенный и бесцеремонный подчинённый, «мажор» Игорь Соколовский.

Их конфликтный союз стал сердцем сериала. Антиметоды Соколовского, раздражавшие начальницу, неожиданно оказывались ключом к самым запутанным преступлениям.

Аудитория с энтузиазмом следила не только за расследованиями, но и за сложной динамикой между героями, в которой угадывался потенциал для большего, чем просто служебные отношения.

Однако надежды фанатов на развитие этого дуэта были резко оборваны в третьем сезоне, где героиня Карины Разумовской трагически погибла. Это решение сценаристов кардинально изменило вектор сериала, и следующие эпизоды зрителям пришлось смотреть уже в новой реальности.

Уход одного из главных персонажей немедленно породил в пространстве волну домыслов. Главной версией стало предположение о конфликте на съёмочной площадке между Кариной Разумовской и Павлом Прилучным.

Кадр из сериала «Мажор»

Действительно, ходили разговоры, что в начале их совместной работы отношения были далеки от идеальных. Однако сама актриса говорит о другом.

По её словам, именно она инициировала уход Виктории Родионовой из проекта. Одной из ключевых причин стало то, что зрители стали отождествлять её личность с образом строгой полицейской.

«Мне стало тяжело от этой постоянной путаницы между мной и моим экранным воплощением», — объясняла Разумовская.

Кроме того, она как артистка почувствовала, что творческий потенциал её героини иссяк, и дальнейшее развитие сюжета для Родионовой виделось ей тупиковым.

Решение также совпало с переменами в личной жизни актрисы. Вскоре после завершения третьего сезона она вышла замуж, родила ребёнка и сознательно ушла в небольшой творческий отпуск, чтобы сосредоточиться на семье.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Мажор»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
А что если совместить песни Высоцкого и эстетику «Слова пацана? В новом сериале «Айда!» барда сыграет молодой актер — с Безруковым ничего общего А что если совместить песни Высоцкого и эстетику «Слова пацана? В новом сериале «Айда!» барда сыграет молодой актер — с Безруковым ничего общего Читать дальше 20 января 2026
Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли Премьера 22 января — а дальше что? Полное расписание выхода 2 сезона «Художника» с Виктором Добронравовым в главной роли Читать дальше 19 января 2026
Как жаль, что я девушка! «Невский-8» ищет крепких бандитов для съёмок рядом с Васильевым и Паламарчуком — мечта, а не роль Как жаль, что я девушка! «Невский-8» ищет крепких бандитов для съёмок рядом с Васильевым и Паламарчуком — мечта, а не роль Читать дальше 19 января 2026
Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо» Будет ли 3 сезон «Ландышей»? Авторы наконец дали прямой ответ — «Всё должно быть хорошо» Читать дальше 19 января 2026
Узнала, что Брагин был вовсе не выдумкой: звезда «Первого отдела» Колесников раскрыл, кто стал прототипом героя Узнала, что Брагин был вовсе не выдумкой: звезда «Первого отдела» Колесников раскрыл, кто стал прототипом героя Читать дальше 19 января 2026
Даже фанаты «Мосгаза» не догадывались, как Черкасов связан с Шараповым и Жегловым: а ведь в 1 сезоне это еще очевидно Даже фанаты «Мосгаза» не догадывались, как Черкасов связан с Шараповым и Жегловым: а ведь в 1 сезоне это еще очевидно Читать дальше 18 января 2026
Лучший сериал 2025 года и без продолжения: почему у «Аутсорса» до сих пор нет 2 сезона — кинокритик назвал причину Лучший сериал 2025 года и без продолжения: почему у «Аутсорса» до сих пор нет 2 сезона — кинокритик назвал причину Читать дальше 17 января 2026
882 128 475 просмотров за 6,5 минуты: почему серия «Сладкая жизнь» из «Маши и Медведя» стала одной из самых любимых у зрителей 882 128 475 просмотров за 6,5 минуты: почему серия «Сладкая жизнь» из «Маши и Медведя» стала одной из самых любимых у зрителей Читать дальше 17 января 2026
Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Только те, кто жил в 90-е на Камчатке, уловили этот ляп в «Аутсорсе»: остальные зрители ничего не заметили Читать дальше 16 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше