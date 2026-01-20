Фанаты «Мажора» рыдали над смертью Родионовой и винили Прилучного: Разумовская объяснила, почему на самом деле ушла из сериала

Актриса сама просила вывести ее героиню из сюжета.

Успех ранних сезонов «Мажора» был основан на острой химии между двумя разными героями. С одной стороны — принципиальная и опытная Виктория Родионова, с другой — её не в меру самоуверенный и бесцеремонный подчинённый, «мажор» Игорь Соколовский.

Их конфликтный союз стал сердцем сериала. Антиметоды Соколовского, раздражавшие начальницу, неожиданно оказывались ключом к самым запутанным преступлениям.

Аудитория с энтузиазмом следила не только за расследованиями, но и за сложной динамикой между героями, в которой угадывался потенциал для большего, чем просто служебные отношения.

Однако надежды фанатов на развитие этого дуэта были резко оборваны в третьем сезоне, где героиня Карины Разумовской трагически погибла. Это решение сценаристов кардинально изменило вектор сериала, и следующие эпизоды зрителям пришлось смотреть уже в новой реальности.

Уход одного из главных персонажей немедленно породил в пространстве волну домыслов. Главной версией стало предположение о конфликте на съёмочной площадке между Кариной Разумовской и Павлом Прилучным.

Действительно, ходили разговоры, что в начале их совместной работы отношения были далеки от идеальных. Однако сама актриса говорит о другом.

По её словам, именно она инициировала уход Виктории Родионовой из проекта. Одной из ключевых причин стало то, что зрители стали отождествлять её личность с образом строгой полицейской.

«Мне стало тяжело от этой постоянной путаницы между мной и моим экранным воплощением», — объясняла Разумовская.

Кроме того, она как артистка почувствовала, что творческий потенциал её героини иссяк, и дальнейшее развитие сюжета для Родионовой виделось ей тупиковым.

Решение также совпало с переменами в личной жизни актрисы. Вскоре после завершения третьего сезона она вышла замуж, родила ребёнка и сознательно ушла в небольшой творческий отпуск, чтобы сосредоточиться на семье.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.