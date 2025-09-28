Меню
28 сентября 2025 16:11
Кадр из сериала «Околоточный»

Александр Устюгов возвращается на экран в громкой премьере «Околоточный».

На НТВ готовят новый крупный проект — исторический детектив «Околоточный». Главные роли в сериале исполнят Александр Устюгов и Марина Александрова.

Для поклонников звезды «Ментовских войн» это не просто возвращение любимого актёра, но и шанс увидеть его в неожиданном амплуа — в атмосфере XIX века и в дуэте с одной из самых ярких актрис российского кино.

Тайна провинциального города

Сюжет переносит зрителя в конец XIX века, в маленький город N. Здесь совершается страшное преступление — убита семья Охапкиных.

Расследовать дело берётся Иван Хватов, околоточный надзиратель с военным прошлым. Герой Устюгова уже собирался уйти со службы, но обстоятельства вынуждают его вернуться.

Главный подозреваемый — граф Добужинский, погрязший в карточных долгах.

Женский взгляд на расследование

На сторону брата становится его сестра — графиня Ольга. Её роль исполняет Марина Александрова.

Поначалу цель героини — защитить семью от позора, но со временем она втягивается в собственное расследование и оказывается вовлечена в более масштабную историю, где личные мотивы переплетаются с общественными тайнами.

Фанаты ликуют: звезда «Ментовских войн» появится в историческом детективе НТВ — да ещё с Колесниковым и Александровой

Креативная команда и ожидания

Режиссёром проекта выступает Нурбек Эген, знакомый зрителям по сериалу «Мажор».

В актёрском составе также заявлены Иван Колесников, Александр Балуев, Карина Андоленко и Игорь Хрипунов.

Сериал состоит из 8 серий по 50 минут. Производством занимается «Москино» при поддержке Института развития интернета, проект создаётся для НТВ и онлайн-кинотеатра «Иви».

Также прочитайте: Шесть российских премьер, мимо которых пройти невозможно: Петров теряет память, а Козловский открывает дверь в потусторонний мир

Фото: Кадры из сериала «Околоточный»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
