Этого ждали больше 30 лет: Джей и Молчаливый Боб наконец-то попадут в комикс-вселенную Marvel

Режиссер Кевин Смит ждал этого момента целых три десятилетия. Теперь герои популярной киносерии Джей и Молчаливый Боб получат собственный комикс под названием Jay & Silent Bob: Jays of Future Past. Он перенесет двух друзей в самую гущу событий Marvel.

Сценарий написан самим Смитом, иллюстрации создал Джузеппе Камунколи (известный по Hellblazer). Обложку для комикса подготовил Марко Чеккетто (Ultimate Spider-Man). Издание осуществит Marvel Comics.

В сюжете Джей и Молчаливый Боб оказываются в Marvel на короткий момент, но Доктор Дум решает, что пора отправить их на тот свет. На защиту этой неудачливой парочки выступают Фантастическая четверка, Мстители, Люди Икс и множество других героев, которые объединяются, чтобы спасти двух неуклюжих друзей.

Для Смита этот кроссовер стал делом всей жизни. С юных лет он был преданным фанатом Marvel, работал над несколькими комиксами издательства (например, Daredevil: Guardian-Devil), добавлял марвеловские отсылки в свои фильмы и даже появлялся в камео на страницах комиксов. Однако все время практически с детства мечтал о встрече Джея и Молчаливого Боба с героями Marvel в комиксе. И теперь его мечта сбудется, как и у многих фанатов этой парочки. Комикс поступит в продажу 10 июня.