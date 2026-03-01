Фанаты «Игры престолов» очень расстроились: почему шут Пестряк был в книге, но в сериал не попал

HBO при адаптации саги Джорджа Р.Р. Мартина «Игра престолов» сократила число персонажей, и одним из заметно упущенных героев стал придворный шут Станниса Баратеона Пестряк. Его отсутствие вызывает у поклонников больше сожаления, так как он мог добавить красок сюжету.

Кто это такой

Пестряк служил шутом при дворе Станниса Баратеона на Драконьем Камне. До этого он был шутом-рабом из Валантиса. По книге он был искусен в жонглировании, фокусах и пении на нескольких языках.

Его купил лорд Стефон Баратеон как подарок сыновьям и, вероятно, для попытки рассмешить сурового Станниса. Во время возвращения с моря произошла катастрофа: корабль Стефона разбился в Заливе Разбитых Кораблей. Стефон и его жена погибли, а Пестряк выплыл через три дня. После этого у него почти исчезла прежняя память и он частично повредился рассудком.

Почему не было в сериале

По словам сценариста Брайана Когмана, изначально в сериале Пестряк планировался, но потом создатели поняли, что он не сыграет нужную драматургию в сюжете. Он объяснял, что шут слишком специфичен и требовал бы много экранного времени на объяснения. Поэтому персонаж попросту не вписался в формат, где каждая сцена служит продвижению основной линии сюжета.